La nouvelle série de Netflix apporte une intimité à Epic Fantasy

Pour ceux fatigués de plonger dans Le sorceleur sans aucune familiarité avec la série de livres d'Andrzej Sapkowski ou les nombreux jeux vidéo, ne vous inquiétez pas, car la nouvelle série de Lauren Schmidt Hissrich avec Henry Cavill réussit à immerger les nouveaux venus dans ce monde fantastique grâce à sa surprenante intimité au milieu d'un décor épique.

Situé dans un continent sans nom, Le sorceleur est centrée sur les aventures de Geralt de Rivia (Henry Cavill), un chasseur de monstres tentant de trouver un sens à sa vie au milieu d'un monde plein de méchants. Le destin de Geralt est intimement lié à Yennefer de Vengerbeg (Anya Chalotra) et à une puissante sorcière connue sous le nom de Princesse Ciri (Freya Allan), qui recèle un dangereux secret. La série suit ce trio alors qu'ils traversent ensemble le continent méchant.

Dès le départ, Le sorceleur immerge immédiatement les spectateurs dans le continent grâce à sa direction artistique remarquable, sa cinématographie époustouflante et sa musique appropriée. On sent déjà la quantité d'histoire et d'atmosphère sur le continent depuis le premier épisode seulement, qui a été merveilleusement réalisé par Alik Sakharov. Les personnes concernées Le sorceleur se détacherait alors que Netflix tenterait de reproduire le ton et la sensation de HBO Le Trône de Fer devrait calmer ces inquiétudes, car cette série ne partage que des similitudes avec Le Trône de Fer dans son approche adulte du genre fantastique seul alors que le continent et les personnages qui l’habitent ne pourraient pas être plus différents que ceux que nous voyons dans les Sept Royaumes de Westeros.

Les cinq premiers épisodes de Le sorceleur réussir dans leur rythme d'expert, qui est en grande partie grâce à leur insistance à laisser chacun des personnages principaux établir leurs propres identités et personnalités avec des histoires et des histoires de personnages aussi riches. Il est également utile que les trois pistes principales soient chacune convaincantes à part entière. Henry Cavill, Freya Allan et Anya Chalotra apportent chacun une gravité à leurs personnages. En ce qui concerne le tour de Henry Cavill en tant que Geralt de Rivia, sa présence physique à l'écran est un spectacle à voir et est un nouveau changement de rythme bienvenu par rapport à ce à quoi les fans se sont habitués avec son tour de Superman dans DC Extended Universe. Freya Allan et Anya Chalotra sont particulièrement fortes respectivement en tant que princesse Ciri et Yennefer de Vengerberg. Freya Allan apporte un niveau de maturité à son personnage plus jeune étant donné le fardeau qu'elle doit assumer, mais c'est la performance d'Anya Chalotra en tant que Yennefer qui est la performance hors concours ici grâce à sa présence dominante en tant que sorcière prête à prendre les choses en main. . Il y a des moments particulièrement inconfortables pour Yennefer, et Anya Chalotra le vend chaque fois qu'elle est à l'écran.

Les séquences d'action présentées sont également assez remarquables, avec des séquences de combat bien chorégraphiées et une cinématographie viscérale qui plonge le spectateur dans l'action avec les personnages. L'approche plutôt intime de la cinématographie aide vraiment à apporter quelque chose d'unique et de tangible à la narration longue dans le genre fantastique.

Les cinq premiers épisodes de Le sorceleur seuls présentent déjà beaucoup de promesses pour cette série fantastique grâce à l'expertise de la construction du monde et à l'intimité surprenante de la série au milieu de la toile de fond épique. Maintenant que Netflix a confirmé que la saison 2 est en cours ainsi que la quantité de sources disponibles à leur disposition, Le sorceleur s'annonce comme l'une des nouvelles séries fantastiques les plus prometteuses pour ceux qui cherchent à obtenir leur solution après Le Trône de Fer.

Qualité: 8/10