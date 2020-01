La nouvelle série de RuPaul’s Drag Race Star Trinity Taylor révélera ce qui se passe vraiment dans les coulisses des concours (exclusif)

Dans un monde où les médias sociaux peuvent faire de vous une star, Trinity «The Tuck» Taylor, lauréate de la saison 4 de RuPaul’s Drag Race All Stars et propriétaire du concours préliminaire de l’artiste de l’année en Floride, veut ramener l’attention sur l’art vital de apparat.

Trinity “The Tuck” Taylor assiste au RuCaul’s DragCon LA 2019 | Chelsea Guglielmino / .

Taylor a parlé exclusivement avec Showbiz Cheat Sheet de ses nouvelles docuseries passionnantes. Le projet de titre de trinité sans titre (produit par World of Wonder) tirera le rideau et révélera ce qui se passe vraiment dans les compétitions de concours. Il suivra 10 candidats alors qu’ils se préparent pour le spectacle de l’artiste de l’année en Floride en avril 2020, un tremplin vers la compétition nationale.

“Les concours sont un sport de compétition”, a déclaré Taylor. “Il y a cet élément de compétition qui manque parfois lorsque les concurrents participent à la course de dragsters de RuPaul mais n’ont jamais participé à un concours.”

Elle a partagé que le circuit de reconstitution historique a pris un coup significatif en raison des médias sociaux au cours des dernières années. Bien que les médias sociaux puissent aider certains concurrents à se rendre à la Drag Race, Taylor dit ne pas avoir de formation formelle ou que la soif de compétition ne sert pas toujours le concurrent.

Les concours peuvent être un important mouvement de carrière

Avant que les médias sociaux ne dévorent l’industrie, les concours étaient l’un des principaux moyens par lesquels les drag queens pouvaient construire et améliorer une carrière. Et tandis que les drag queens célèbres d’Instagram sont capables de créer une suite et même de marquer un concert sur la course de dragsters de RuPaul ou l’une de ses émissions dérivées, ils manquent cet élément de faim et de compétition, a déclaré Taylor.

«Nous voulons montrer ce qu’il faut vraiment pour produire un spectacle», a-t-elle expliqué. Cela comprendra des images en coulisses de chaque candidate alors qu’elle se prépare à concourir. Taylor offrira également aux téléspectateurs un aperçu du côté commercial, permettant aux gens de voir l’entreprise massive impliquée dans la production d’un spectacle.

Artiste de l’année en Floride | Photo gracieuseté de Bob Taylor

Bien que les concours soient un art important pour toutes les drag queens à apprendre, Taylor reconnaît que leur compétition coûte cher. «J’ai remporté le prix de l’artiste de l’année et j’ai reçu un prix de 10 000 $», a-t-elle expliqué. “Mais j’ai fini par dépenser environ 12 000 $ pour bien préparer le concours.”

Les dépenses de traînée peuvent être énormes, y compris l’embauche de stylistes pour les cheveux et le maquillage, ainsi que les robes, les chaussures et les cours nécessaires pour perfectionner le talent. Selon Vice, le coût moyen d’un interprète de traînée oscille autour de 10 000 $ par an en cheveux, maquillage et vêtements.

Les drag queens ne font généralement pas non plus des millions de dollars. Certains professionnels de la traînée rapportent gagner environ 60 000 $ par an, rapporte Vice. Cependant, il est possible de faire de la banque, surtout pour ceux qui ont le dynamisme et la formation. L’imitatrice de célébrités VyVyan Vyxn a déclaré à Vice qu’elle gagnait jusqu’à 800 $ par soirée pour des apparitions au théâtre et des événements privés. Les concurrents qui se rendent à la Drag Race gagnent environ 400 $ par jour pour leur participation à l’émission. Les gagnants reçoivent 100 000 $, ainsi que la renommée et la notoriété.

Les reines trouvent qu’il y a un bénéfice caché à participer à un concours

Taylor affirme que le retour sur investissement dans les compétitions de concours est un élément essentiel de la carrière. La formation et le réseautage associés à la compétition de reconstitution historique peuvent mener à la longévité de carrière.

Les enseignements tirés de l’apparat peuvent également être mis à profit pour participer à la Drag Race ou à d’autres compétitions télévisées à l’échelle nationale. Taylor est la preuve vivante de l’importance de l’entraînement pour les concours. Elle est la détentrice d’un petit nombre de concours et a dominé la scène Drag Race depuis son arrivée dans la série en 2017. Taylor compte également 1 million de followers sur Instagram et est cinéaste et artiste d’enregistrement.

Les docuseries de Taylor commenceront à tourner dans les mois précédant le concours en avril. “Le concours aura lieu au Parlement emblématique d’Orlando”, a expliqué Taylor. “C’était l’endroit parfait étant donné qu’il s’agit d’un point de repère pour les artistes LGBT.”

La compétition en Floride n’est que la première étape de la série. Taylor continuera de suivre le vainqueur et les finalistes lorsqu’ils se rendront aux championnats nationaux à Louisville, Kentucky.