La nouvelle série “Lizzie McGuire” est-elle trop mature pour Disney +?

Récemment, le renouveau de Lizzie McGuire a vu son créateur et showrunner d’origine, Terri Minsky, s’éloigner du projet, disant que “nous devons aller dans une direction créative différente et mettre un nouvel objectif sur la série” après que deux épisodes ont été tournés.

Et suite à l’annonce que la série dérivée «Love, Simon», «Love, Victor», se déplaçait de Disney + à Hulu, en raison de son contenu mature. C’est exactement la même raison pour laquelle le redémarrage High Fidelity a également été déplacé de Disney + à Hulu.

Désormais, l’actrice de Lizzie McGuire, Hilary Duff, est allée sur Instagram et a partagé une capture d’écran du titre «Love, Victor» se déplaçant vers Hulu, ainsi que les mots «Cela semble familier».

Aucun détail supplémentaire n’a été donné, mais cela donne l’impression que le spectacle de Lizzie McGuire est sévèrement limité dans les histoires et les personnages qui peuvent apparaître dans le spectacle, parce que leur version de «conviviale pour la famille» est trop stricte. Et que le nouveau spectacle de Lizzie McGuire ne représentera pas correctement une femme de 30 ans vivant à New York. Et le spectacle risque de ne pas revenir, si les problèmes créatifs ne peuvent pas être surmontés.

La nouvelle série originale Disney + reprend alors que Lizzie McGuire est sur le point d’avoir 30 ans. Elle a apparemment tout – son travail de rêve en tant qu’assistante d’un décorateur chic de New York, son gars de rêve et un pittoresque appartement de Brooklyn – mais les choses ne se passent pas ” t toujours comme ils semblent. Avec un peu d’aide de ses amis, de sa famille aimante et de son alter ego de 13 ans sous forme animée, Lizzie traverse les hauts et les bas de l’âge adulte.

Cela met Disney + sous plus de pression, car de nombreux abonnés adultes sont mécontents des choix qui sont faits sur le contenu qui est mis sur le service, se demandant si Disney + est juste pour les enfants, car très peu de contenu destiné aux adultes arrive au service autre que Marvel & Spectacles Star Wars.

Que pensez-vous des problèmes de Lizzie McGuire?

