La nouvelle série Pokémon rend un hommage amusant à Naruto

Les fans de Pokemon sont fous de la nouvelle série qui a ramené les monstres de poche, notamment parce que des changements substantiels ont été apportés à la façon dont l’anime avait précédemment fonctionné. L’un des changements les plus intéressants est l’apparition d’une co-star accompagnée de son Scorbunny.

Eh bien, les amoureux de la série ont adoré que ce Scorbunny ait évolué en Raboot et surtout parce que dans l’épisode 18 de l’anime, ce pokémon rend hommage à Naruto de la manière dont on ne peut que rendre hommage à Naruto, c’est-à-dire , courir comme un ninja adolescent.

Un utilisateur de Twitter attentif, a été celui qui a récupéré ce moment incroyable où Raboot joue Naruto:

Naruto a été créé par Masashi Kishimoto et a récemment célébré son vingtième anniversaire, et bien qu’il s’agisse d’un anime qui a marqué une grande partie du monde pour son excellente fabrication, la façon de courir est devenue, peut-être, sa plus grande particularité, dans la mesure où Ils effectuent diverses courses ou courses Naruto à travers le monde et, bien sûr, nous ne pouvons pas oublier que l’année dernière, un assaut sur la zone 51 avait été planifié “en plaisantant et non”, fonctionnant dans le style de Naruto.

.