La nouvelle série “True Terror With Robert Englund” de Travel Channel sera présentée en mars!

Annoncé l’an dernier, Travel Channel«Shadows of History» a été renommé «La vraie terreur avec Robert Englund», Et la série en six parties a désormais également une date de première.

Cachés dans les ténèbres de l’histoire de notre nation, les contes sont si terrifiants qu’ils doivent être vrais. Maintenant, acteur vétéran et légendaire icône du film d’horreur Robert Englund (Freddy Krueger de la franchise A Nightmare on Elm Street) parcourt les reportages d’antan pour apporter aux téléspectateurs des contes tordus tirés directement des gros titres dans “True Terror with Robert Englund”.

Dans chaque épisode, Englund utilise ses tons sinistres et son charisme effrayant pour tisser magistralement une trilogie de contes vertigineux, guidée par des comptes rendus de journaux et composée de commentaires d’historiens et d’experts qui prouvent que la vérité est toujours plus étrange que la fiction.

Des monstres volants aux créatures dans la nuit, aux possessions maléfiques et aux hantises, ces contes tordus laisseront les téléspectateurs souhaitant que les histoires n’étaient vraiment que dans leurs rêves. La série en six parties «True Terror with Robert Englund» commence le mercredi 18 mars à 22 h. ET / PT sur Travel Channel.

“Révélant le côté sinistre de notre histoire, je suis ravi de donner vie aux cauchemars sur” True Terror “”, a déclaré l’animateur Robert Englund. “Ce sont des histoires si terrifiantes, nous ne pouvons qu’espérer qu’elles restent sur les pages sanglantes des titres des journaux de notre passé.”

“Nous sommes ravis à Travel Channel de voir la véritable icône des films d’horreur, Robert Englund, tenter de guider nos téléspectateurs à travers ces histoires époustouflantes”, a déclaré Matthew Butler, directeur général de Travel Channel. “Dans son style de narration fantasmagorique signature, Robert ressuscite le passé effrayant et étrange de l’Amérique, apportant aux téléspectateurs de vraies histoires qui révèlent parfois que nos peurs ne sont pas de simples figues de notre imagination après tout.”

L’épisode de première, «Relations tordues», diffusé le mercredi 18 mars à 22 h ET / PT, commence par un commerçant de Caroline du Nord qui est tourmenté par un compte à rebours prophétique de son destin. A-t-il voulu son propre destin, ou y avait-il un pouvoir supérieur en jeu? Ensuite, un adolescent de la Nouvelle-Orléans se retrouve littéralement coincé dans un cauchemar éveillé, incapable de se sauver de son horrible destin. Enfin, un poste de police d’Atlanta devient un champ de bataille pour un tueur… et un esprit vengeur.

D’autres histoires cette saison incluent: une merveille mécanique qui tourmente son propriétaire; un tueur en série ténébreux connu sous le nom de «The Axeman» écrit une lettre qui déclenche la panique; un fermier lutte contre une malédiction diabolique; un entrepreneur de pompes funèbres souille les morts – puis fait face à leur colère; un futur président entre dans la tanière d’une bête sauvage; une famille est traquée par une créature mythique; et bien d’autres histoires obsédantes que vous devez voir pour y croire.