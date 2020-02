La nouvelle théorie de la veuve noire relie la famille de Natasha à Thanos

Les allégeances changeantes de Natasha Romanoff n’ont jamais été aussi remarquables que dans Captain America: Civil War, quand elle a d’abord combattu aux côtés d’avocats pro-réglementation en faveur des accords de Sokovia jusqu’au moment où elle les a trahis et a permis à Steve Rogers et James Barnes d’éviter la capture . Naturellement, elle s’est enfuie elle-même peu de temps après, généreusement donnée une longueur d’avance par Stark lui-même, et est restée clandestine pendant près de deux ans avant de réapparaître en Écosse avec des cheveux blonds platine, combattant des extraterrestres aux côtés du pararscue Sam Wilson et d’un Rogers barbu et sans bouclier dans Avengers : Infinity War.

En mai, le thriller superspy Veuve noire comblera une partie de cet écart de deux ans, avec des bandes-annonces indiquant que Romanoff va fuir les États-Unis en Europe et renouer avec plusieurs personnalités de son passé soviétique pour faire face à leur histoire mutuelle. Cette famille de fortune comprend les parents Alexei Shostakoff, AKA Red Guardian et Melina Vostokoff, ainsi que la sœur adoptive Yelena Belova, dont les deux derniers sont également des produits du programme Black Widow.

Le fait que Romanoff retrouve Rogers et Wilson au moment d’Infinity War signifie qu’elle finit par se séparer des personnages de Black Widow, nous laissant nous demander pourquoi. Certains ont émis l’hypothèse que Natasha serait, ironiquement, la seule survivante de son intrigue posthume, bien que certaines des rumeurs et des fuites que nous entendons indiquent que ce ne sera pas le cas. Mais même si elle n’est pas le seul personnage à s’en sortir vivant, quoi qu’il arrive puisse lui faire croire qu’elle l’est.

Une nouvelle théorie, cependant, suggère qu’une autre raison pour laquelle Romanoff est toujours aussi dévasté dans les segments du début de 2023 de Avengers: Fin de partie est parce qu’elle a découvert que tout ce qui restait de sa famille russe avait été transformé en poussière lorsque Thanos a claqué des doigts. La théorie implique qu’elle a quitté Shostakoff et Belova, tous deux très vivants, après avoir terminé leur mission dans Black Widow, pour découvrir qu’après avoir échoué à empêcher la décimation du Mad Titan, eux aussi faisaient partie des milliards de vies perdues juste sur Terre.

Si elle est vraie, la théorie donnerait une signification supplémentaire aux commentaires de Natasha à Steve dans l’installation Avengers largement abandonnée cinq ans après la perte catastrophique de l’équipe à Wakanda. «Avant, je n’avais plus rien», lui a-t-elle dit, «et j’ai compris ça. Ce travail. Cette famille. »Le commentaire est destiné à expliquer pourquoi elle continue de faire un travail que Steve commence à croire qu’il n’est peut-être plus nécessaire de le faire, mais si la« famille »à laquelle elle se réfère comprend également Shostakoff et Belova, qui ont été emmenés à leur défaite, alors cela explique non seulement sa détermination à continuer, mais le chagrin inimaginable qui la pousse à faire ce sacrifice ultime sur Vormir.

Quoi qu’il en soit, nous saurons qui vit et qui meurt quand Veuve noire sortira en salles le 1er mai.