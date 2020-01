La nouvelle théorie de Marvel dit que nous avons déjà vu des éternels dans le MCU

L’équipe de super-héros extraterrestre titulaire de Les éternels n’apparaissent pas explicitement dans le MCU auparavant, mais compte tenu de leur durée de vie immortelle et de leur histoire qui remonte aux temps anciens de l’univers Marvel, il est possible de revisiter les films passés et de trouver des liens avec eux qui prouvent que les Eternals ont toujours été là . Par exemple, peut-être avons-nous réellement vu les origines de l’espèce dans Guardians of the Galaxy et n’avons-nous pas remarqué?

Cette théorie intrigante vient de ComicBook.com, basée sur une œuvre d’art qui a éveillé les sourcils et qui a fuité en ligne ce week-end. L’image floue présente l’Ikaris de Richard Madden avec un poing brillant, avec une puissance qui rappelle fortement le mode binaire de Captain Marvel (voir dans la galerie ci-dessous). Étant donné que Carol Danvers a obtenu ses capacités du Tesseract AKA the Space Stone, nous nous demandons si Ikaris a été en contact avec l’artefact dans le passé.

CB suggère cependant qu’il est possible qu’Ikaris lui-même n’ait pas rencontré le Tesseract mais plutôt ses ancêtres. Nous savons que les Célestes ont créé les Éternels en expérimentant sur des humains anciens, et si leurs expériences impliquaient les Infinity Stones?

Maintenant, c’est ici que les Gardiens entrent en jeu. Le collectionneur explique dans ce film que la pierre de puissance était auparavant utilisée par Eson le chercheur, un céleste, qui l’a utilisé pour détruire des mondes.

Il est ensuite tombé entre les mains d’un groupe d’individus qui n’ont pas survécu à son pouvoir. Et si ces individus étaient des Eternels, alors, et ce n’était pas une action volontaire mais une partie des expériences des Célestes pour créer des super-humains? Peut-être que cette explosion même causée par la mort de ce groupe a entraîné une libération colossale d’énergie qui a servi d’événement qui a créé toute la race des Eternals.

Après que les Gardiens aient apporté la pierre de puissance au collectionneur (Benicio del Toro), ce dernier donne à l’équipe – et à tous les fans du MCU, d’ailleurs – un aperçu des Infinity Stones, de la façon dont ils ont été créés et de ce qu’ils font. Dans les exemples utilisés par The Collector, nous voyons Eson le chercheur rasant une planète d’une forme de vie extraterrestre. Immédiatement après, nous voyons un groupe de huit personnes exploiter les pierres avant de se désintégrer alors que The Collector explique qu’elles étaient, en fait, capables de tenir les objets pendant un moment. C’est là que réside la première apparition des Eternals dans le MCU.

Les éternels est susceptible de clarifier les origines de l’espèce à son arrivée en novembre. Jusque-là, cependant, il s’agit d’une théorie convaincante qui offrirait un peu brillant d’interconnectivité MCU si elle finit par être canon.