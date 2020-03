La nouvelle théorie de Marvel dit que Spider-Man se liera au venin

Maintenant que la poussière s’est installée en ce qui concerne Homme araignée restant dans l’univers cinématographique Marvel après avoir conclu un accord avec Sony, la spéculation continue de sévir en ce qui concerne la suite de Spidey de Tom Holland.

Une idée populaire suggère qu’il pourrait faire une apparition dans le prochain film Venom. L’idée de voir Eddie Brock de Tom Hardy et Peter Parker de Hollande se réunir est certainement une perspective excitante, après tout. Et une nouvelle théorie des fans de Comic Book Review propose exactement cela.

Cependant, la théorie suggère que Spidey pourrait effectivement se lier avec Venom. Cela a certainement un sens étant donné la fin de Spider-Man: loin de chez soi, alors que The Daily Bugle a publié une vidéo de Mysterio de Jake Gyllenhaal, qui a révélé la véritable identité du héros en tant que Peter Parker. Mysterio a même accusé Parker d’avoir organisé toute l’attaque de Londres et de l’avoir assassiné. Cela représente l’occasion idéale pour Eddie Brock d’intervenir et de se rapprocher de Peter.

Ce ne serait pas surprenant non plus, étant donné que Brock est le type de journaliste qui n’a pas peur de se plier un peu aux règles. Et finalement, cela conduirait à la fois à Venom et à Spider-Man à se lier les uns aux autres afin de combiner leurs pouvoirs et de supprimer Carnage et Shriek.

C’est une théorie fantastique des fans, mais nous devons souligner qu’elle ne reste qu’une théorie car Marvel n’a pas encore confirmé les détails de l’intrigue pour le prochain film Spider-Man. Là encore, les possibilités pour la suite de Spidey sont infinies. Surtout après Vulture, joué par Michael Keaton, a été présenté dans la bande-annonce de Morbius.

Les fans ont toujours su que Keaton serait de retour pour représenter le personnage, mais quant à la façon dont cela affectera directement le web-slinger préféré de tout le monde, cela reste à voir. Nous le saurons l’année prochaine, cependant, comme le prochain versement dans le bien-aimé du MCU Homme araignée La franchise est actuellement prévue pour une date de sortie le 16 juillet 2021.

Source: Revue de bande dessinée