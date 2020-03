La nouvelle théorie de Star Wars dit que Snoke pourrait être un clone de Grand Moff Tarkin

Les deux années entre The Force Awakens et The Last Jedi sont ce que j’aime à considérer comme l’âge d’or des théories des fans de Snoke. Présenté comme un hologramme sombre, mystérieux et incroyablement puissant, le personnage semblait être le cœur de la nouvelle Guerres des étoiles trilogie. En tant que tel, il y avait des théories selon lesquelles il était le légendaire Dark Plagueis, que nous verrions sa planète natale et même qu’il était secrètement une femme.

Toutes ces théories ont été mises au lit succinctement lorsque Kylo Ren l’a coupé en deux, et la révélation qu’il n’était qu’un clone marionnetté par Palpatine a mis un terme complet aux potins. Mais il reste encore de la vie chez le vieux chien, semble-t-il.

Les fans de Star Wars théorisent que Snoke pourrait être un clone du Grand Moff Tarkin de Peter Cushing. Tarkin était le commandant de l’Etoile de la Mort et est apparu dans A New Hope and Rogue One (sous forme de CGI douteux). Il est mort lorsque la première étoile de la mort a explosé, bien sûr, mais maintenant nous savons tous qu’être au milieu d’une gigantesque station spatiale de la taille d’une planète qui explose n’est plus aussi fatal qu’avant.

Voici le raisonnement derrière cette théorie. Premièrement, ils se ressemblent vaguement, avec des yeux bleus et des joues enfoncées. Deuxièmement, ils .. euh .. Eh bien, pour être honnête, c’est tout ce que l’argument va. Je suppose que vous pourriez élaborer une théorie selon laquelle Palpatine a reconnu les compétences de Tarkin et réalisé qu’il serait un bon candidat pour une marionnette. Mais cela n’explique pas pourquoi Snoke a des pouvoirs innés de Force et pas Tarkin (à moins que Tarkin lui-même ne se soit jamais rendu compte qu’il était sensible à la Force).

Donc, même si c’est une bonne idée, je ne pense pas que cette théorie va se dérouler. De plus, un personnage survivant ayant été explosé dans une étoile de la mort par la technologie de clonage magique est déjà assez mauvais, sans parler de deux.