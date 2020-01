La nouvelle théorie de Stephen King le relie au brillant

Bien qu’il soit difficile de choisir un favori dans le prodigieux catalogue de Stephen King, It et Le brillant atterrirait probablement assez haut sur les listes de tout le monde, non?

En effet, de la lutte du bien contre le mal dans une petite ville entre le Losers Club et le démoniaque Pennywise The Clown à la terreur claustrophobe surnaturelle de l’Overlook Hotel, il est juste de dire que les deux romans – qui ont évidemment été adaptés dans des films populaires aussi – font partie de la crème de la récolte imbibée de sang de l’esprit sombre et troublant de King.

Comme c’est le cas avec une grande partie de la littérature de King, une couche vraiment amusante et intéressante de son écriture est la façon dont les univers distincts qu’il crée interconnectent et interagissent souvent de manière intelligente. Exemple: de nombreux fans inconditionnels croient que l’histoire de It croise la route avec de nombreux autres romans de King, principalement en raison de la nature immortelle de la forme durable et de génération en génération de Pennywise. Chose intéressante cependant, avec la sortie récente de l’adaptation de Doctor Sleep par Mike Flanagan, certaines personnes pensent que la suite fait allusion à une connexion passionnante entre It et The Shining.

Cette nouvelle théorie suggère qu’il est possible que Pennywise ait été une fois un membre potentiel du True Knot, qui est le clan des vampires psychiques quasi-immortels qui jouent les principaux antagonistes de la suite de The Shining. Comment est-ce possible? Eh bien, même si leurs méthodes sont légèrement différentes, les deux adversaires se nourrissent de la peur des enfants. Pennywise décrit souvent la délicieuse peur qui règne chez les enfants d’une manière très similaire à celle de Rose le chapeau et du reste de True Knot, presque comme s’ils avaient pu passer du temps ensemble dans le passé. Et c’est certainement crédible, car Pennywise est doté d’une durée de vie anormalement longue, et au cours des nombreuses années à Derry, il a peut-être brièvement rencontré et peut-être rejoint le True Knot.

De plus, le True Knot fonctionne en groupe et est maintenu par des règles strictes, tandis que Pennywise, d’autre part, est plus imprévisible et préfère fonctionner comme un loup solitaire. En conséquence, il est possible que Pennywise n’ait pas fait de discrimination entre les enfants dans lesquels il a tué, ce qui irait à l’encontre de la façon dont True Knot se concentre uniquement sur les enfants qui sont psychiquement doués et ont la capacité de “briller”. La soif du clown tueur car la peur aurait pu devenir trop et il se serait peut-être libéré du Vrai Noeud quand le gang des inadaptés ne correspondait plus à ses besoins.

Si ce petit morceau intéressant était quelque chose que King voulait que les fans remarquent dans It and Le brillant, ou que ce soit simplement une coïncidence, eh bien, nous ne sommes pas sûrs à 100% en ce moment. Mais vous? Dites-nous, pensez-vous que ces connexions sont légitimes? Ou pensez-vous que c’est juste une théorie intelligente des fans? Faites-nous savoir ci-dessous.