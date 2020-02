La nouvelle théorie du MCU explique comment et quand Ultron reviendra

UltronL’entrée du MCU dans Avengers: Age of Ultron en 2015 avait un sens, car le despote robot est l’un des ennemis les plus importants et les plus récurrents des héros les plus puissants de la Terre dans les bandes dessinées. Cependant, contrairement à divers autres tels que Loki, Thanos et Red Skull, Ultron n’a pas encore réapparu dans la franchise au cours des cinq dernières années. Mais avec le retour de Zemo dans The Falcon and the Winter Soldier et un projet Thunderbolts qui devrait ramener quelques favoris également, il y a toujours toutes les chances que Ultron puisse être redémarré dans la phase 4 et au-delà.

En fait, ScreenRant a proposé une nouvelle théorie cette semaine sur la façon dont Marvel Studios pourrait ressusciter l’intelligence artificielle maléfique. Comme vous vous en souviendrez, Age of Ultron se termine avec tous les drones Ultron détruits et nous voyons Vision gérer personnellement la forme finale d’Ultron. Cependant, Spider-Man: Homecoming a vu Vulture et son équipe mettre la main sur la technologie Ultron. Donc, clairement, certaines parties du méchant sont toujours là-bas, ce qui signifie que la conscience d’Ultron aurait pu survivre aussi.

La théorie veut que Ultron pourrait être repensé comme un être totalement virtuel s’il était ramené. Pour garder les choses fraîches et le réorganiser depuis sa dernière apparition, l’accent pourrait être mis sur Ultron en tant que sinistre A.I. menaçant le monde par des moyens numériques. Cela a du sens étant donné l’amélioration rapide de la technologie du MCU, où Iron Man lui-même est devenu de plus en plus avant-gardiste jusqu’à Avengers: Fin de partie. La même chose devrait être vraie pour sa progéniture androïde.

Cliquer pour agrandir

Cela soulève un autre point. De toute évidence, le bœuf principal d’Ultron est avec son créateur, Tony Stark, dans Age of Ultron. Iron Man n’est peut-être plus là, mais quelques autres Avengers ont toujours une connexion personnelle avec lui. Vision était à l’origine destiné à être le corps ultime d’Ultron et bien qu’il soit également mort, il sera ressuscité d’une manière ou d’une autre dans WandaVision. En tant que tel, SR suggère qu’Ultron pourrait peut-être revenir secrètement à côté de lui.

Pourrait Ultron revenir dans le MCU? Et dès la WandaVision de décembre? Faites-nous savoir ce que vous pensez dans la section des commentaires ci-dessous.