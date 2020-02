La nouvelle trilogie Batman pourrait introduire une autre Harley Quinn

L’univers étendu DC se bat pour s’étendre et avoir une place confortable dans l’univers des super-héros. Certains de ses films marchent déjà sous le nom de The Batman, de Matt Reeves; The Suicide Squad, de James Gunn, ou la récente première de Harley Quinn: Birds of Prey, dont ils ont dû changer le nom après être devenu le film DCEU avec le pire week-end d’ouverture. Avec tout cet esprit, il semble que Warner Bros. Il prévoit de créer un nouveau personnage de Harley Quinn – qui n’est pas joué par Margot Robbie elle-même – pour être inclus dans la nouvelle trilogie Night Knight.

Les rumeurs de la nouvelle Harley Quinn sont venues directement de We Got This Covered, et même si nous ne pouvons pas garantir que c’est un fait … s’il était vrai, nous ne pourrions pas dire que la récente défaillance des oiseaux de proie entre guillemets au box-office est la raison pour laquelle Reeves souhaite inclure un nouveau Dr Harleen Quinzel dans sa trilogie. Selon les sources de ce site, les mêmes qui ont révélé que l’acteur Manu Bennett reviendrait en tant que Deathstroke pour la huitième saison d’Arrow, Ils soulignent que la nouvelle Harley pourrait figurer dans l’une des suites de The Batman.

La première fois que nous avons vu Robbie dans le rôle de Harley Quinn dans Suicide Squad (2016), de David Ayer, et quelques années plus tard dans Birds of Prey. Cependant, cette information n’est pas vraiment une mauvaise nouvelle pour Robbie, depuis son avenir dans le DCEU reste sûr étant donné qu’il reviendra dans le prochain film de The Suicide Squad, de Gunn, et dont on a même vu sur le plateau d’enregistrement. Si cette information est vraie, il est possible que les deux personnages coexistent ensemble dans l’univers étendu DC.

Le Batman est sortile 25 juin 2021, tandis que The Suicide Squad se Il sera présenté le 6 août 2021.

