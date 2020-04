La nouvelle trilogie de Star Wars de Florey imprime le centre sur Luke Skywalker / Film

Il y en a tellement Guerres des étoiles imprime dans le monde, et juste au moment où vous pensez que vous avez tout l’art dont vous avez besoin inspiré d’une galaxie très loin, un autre artiste arrive et vous ramène à nouveau. Cette fois, cet artiste est Florey, et aujourd’hui Bottleneck Gallery et Acme Archives publient deux séries d’estampes de la trilogie Star Wars inspirées par Un nouvel espoir, l’Empire contre-attaque et Le retour des Jedi, chacun se concentrant sur un moment significatif centré sur Luke Skywalker. Ils ont l’air incroyable.

Star Wars: Un nouvel espoir par Florey

Impression d’écran

12 x 24 pouces

Édition numérotée à la main de 225 exemplaires

40 $ / ensemble: 115 $

Star Wars: L’Empire contre-attaque par Florey

Impression d’écran

12 x 24 pouces

Édition numérotée à la main de 225 exemplaires

40 $ / ensemble: 115 $

Star Wars: Le retour du Jedi par Florey

Impression d’écran

12 x 24 pouces

Édition numérotée à la main de 225 exemplaires

40 $ / ensemble: 115 $

Voici à quoi ils ressemblent côte à côte, créant une symétrie incroyable pour que vous ne vous sentiez pas bien de n’en avoir qu’une:

Ce que j’aime le plus dans ces tirages, c’est que Florey a choisi d’utiliser les traitements de titre originaux pour chaque film, ce qui n’est pas fait très souvent en ce qui concerne les tirages de trilogie Star Wars. Vous remarquerez également qu’il a également utilisé les trois slogans originaux, ce qui est une bonne idée. Si je n’avais pas déjà les incroyables imprimés de trilogie Star Wars de John Guydo, j’aurais été incité à les acheter.

Si vous êtes un collectionneur de variantes, il y en a tout un ensemble aussi, mais avec plus d’un jeu de couleurs sépia en sourdine:

Star Wars: A New Hope – Variante par Florey

Impression d’écran

12 x 24 pouces

Édition numérotée à la main de 125 exemplaires

45 $ / Ensemble: 130 $

Star Wars: L’Empire contre-attaque – Variante de Florey

Impression d’écran

12 x 24 pouces

Édition numérotée à la main de 125 exemplaires

45 $ / Ensemble: 130 $

Star Wars: Le retour du Jedi – Variante de Florey

Impression d’écran

12 x 24 pouces

Édition numérotée à la main de 125 exemplaires

45 $ / Ensemble: 130 $

Toutes les impressions de la trilogie Star Wars ci-dessus sont en vente à 12h00. ET sur le site Web de la galerie du goulot.

