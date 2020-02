La nouvelle vague de jouets “Toony Terrors” de NECA comprend Beetlejuice, Victor Crowley, Sam et Regan

NECA a jusqu’à présent publié deux vagues de jouets dans le cadre de leur «Terreurs de Toony» et ils ont présenté les troisième et quatrième séries à venir à Toy Fair ce week-end.

La série 3, que nous avons déjà vue, comprend Nosferatu, Ash Williams et Valak de The Nun, mais c’est la série 4 qui est toute nouvelle et exposée pour la première fois au Toy Fair.

La quatrième série comprendra:

Beetlejuice

Victor Crowley (Hachette)

Sam (Trick ‘r Treat)

Regan (l’exorciste)

Découvrez les jouets inspirés de Scooby Doo ci-dessous.

Merci à @ FakeEyes22 pour la photo.