La nouvelle vedette de The Outsider met en lumière l’héritage d’horreur de Stephen King

La nouvelle featurette The Outsider souligne l’héritage d’horreur de Stephen King

Avant les débuts de la série ce dimanche, HBO a publié une nouvelle featurette pour leur prochaine adaptation en série limitée de L’étranger, mettant en évidence l’influence des œuvres du célèbre auteur d’horreur Stephen King sur la distribution et l’équipe avec King, parle également des personnages principaux de la nouvelle série. Découvrez la vidéo dans le lecteur ci-dessous!

L’étranger suit le détective de police Ralph Anderson (Ben Mendelsohn), alors qu’il entreprend d’enquêter sur le corps mutilé de Frankie Peterson, 11 ans, trouvé dans les bois de Géorgie. Les circonstances mystérieuses entourant ce crime horrible conduisent Ralph, toujours en deuil à la mort récente de son propre fils, à faire appel à l’enquêteur privé peu orthodoxe Holly Gibney (Cynthia Erivo), dont les capacités étranges qu’il espère aideront à expliquer l’inexplicable.

La série limitée met en vedette Jason Bateman, Ben Mendelsohn (Lignée) aux côtés de Cynthia Erivo (Mauvais moments à l’El Royale), Bill Camp (La tour imminente), Mare Winningham (George Wallace), Paddy Considine (Le passeur), Julianne Nicholson (Law & Order True Crime: les meurtres de Menendez), Yul Vázquez (Je suis la nuit), Jeremy Bobb (The Knick) et Marc Menchaca (Ozark) comme habitués de Hettienne Park (Hannibal), Michael Esper (Confiance), Derek Cecil (Château de cartes) et Max Beesley (Jamestown) défini pour apparaître dans les rôles récurrents.

Mendelsohn sera également le producteur de l’émission avec OzarkEst Jason Bateman qui produira des films. Andrew Bernstein (Jack Ryan de Tom Clancy) réalisera plusieurs épisodes du drame surnaturel et servira également de producteur exécutif. Richard Price (La nuit de) mettra en scène la série avec Bateman qui dirigera les deux premiers épisodes via sa bannière Aggregate Films.

L’adaptation sera produite par Media Rights Capital et Temple Hill Entertainment. Jack Bender (Monsieur Mercedes), Price, Marty Bowen de Temple Hill et Michael Costigan d’Aggregate sont tous des producteurs exécutifs.

L’étranger fera ses débuts le 12 janvier 2020.