La nouvelle venue de ‘Summer House’ partage le membre du casting avec qui elle a le plus collaboré

Rejoindre une part d’été avec un groupe de personnes qui sont déjà des amis proches peut être difficile. Mais pour le nouveau venu de Summer House, Jules Daoud, trouver un moyen d’assimiler n’était pas trop difficile.

Daoud a déclaré à Showbiz Cheat Sheet qu’elle avait déménagé à New York quelques jours seulement avant le début du tournage de Summer House. Son lien avec la maison était par Hannah Berner, mais elle connaissait plus que la série avant de rejoindre le casting.

“J’étais en fait une grande fan de l’émission et j’ai capturé la saison 1 quand elle a été diffusée”, a-t-elle déclaré. Elle a raté la saison 2 mais est tombée amoureuse de Summer House pendant la saison 3.

Jules Daoud | Photo gracieuseté de Bravo

Daoud a d’abord rencontré l’ancien membre de la distribution Jordan Verroi, qui a ensuite connecté Daoud à Berner. “C’était vraiment drôle parce que quand j’ai rencontré Jordan, c’était un peu en même temps que je recommençais à regarder l’émission”, se souvient-elle.

Daoud vraiment connecté avec un acteur

En tant que fan de la série, apprendre à connaître le casting dans la vie réelle était différent pour Daoud. “Ce que vous voyez à la télévision est une si petite partie de qui vous êtes”, a-t-elle déclaré. «Donc, apprendre à connaître tout le monde dans la vraie vie est définitivement très différent. Mais le spectacle donne définitivement une image précise de qui nous sommes. »

Elle révèle qu’elle s’est rapprochée d’un acteur en particulier. «Paige [DeSorbo] et je l’ai vraiment frappé », a déclaré Daoud. «J’étais un peu inquiet parce que nous sommes un peu similaires. J’avais peur que nous nous heurtions peut-être parce que nous sommes si similaires. Mais Paige et moi avons construit une amitié organique vraiment incroyable très rapidement. »

Daoud a également dû se lier rapidement avec l’autre nouveau venu dans la maison, Luke Gulbranson. Les deux étaient parfois au milieu de combats entre des acteurs originaux qui ressassaient de vieilles blessures.

“Je n’avais aucune idée de combien d’anciennes émotions n’étaient pas résolues dans le groupe”, a-t-elle déclaré. Au début, elle et Gulbranson se sont retrouvées être les «membres de la maison bizarres» lorsque les colères ont explosé. «Donc je suppose que nous avons eu beaucoup de rattrapage à faire», a-t-elle dit en riant.

Elle se prépare à la réaction de sa famille au spectacle

Summer House est connu pour être un peu racé, et parfois les images peuvent faire rougir même les plus audacieux des acteurs. Daoud est originaire de Cincinnati et a partagé que toute sa famille regarderait le spectacle.

«Je pense que chaque tante, oncle, cousin [will be watching]», A-t-elle ri.« En ce qui concerne ma mère et ma sœur, je ne suis pas vraiment inquiète. Nous sommes si proches. Je pense que je pourrai prévenir ma mère, comme “Ferme les yeux!” ”

Même si elle a simplement dit que «beaucoup de choses folles se sont déroulées cet été», la bande-annonce indique que Daoud est assez rapidement sur le radar de Lindsay Hubbard lorsqu’elle arrive à la maison. Carl Radke et Hubbard se connectaient secrètement et lorsque Radke a l’air ravi de voir Daoud, Hubbard semble inquiet. Daoud n’a pas partagé si elle et Radke se sont liés, mais la saison est remplie de drames.

Rencontrez Daoud et le reste de la distribution de Summer House lorsque le spectacle reviendra le 5 février à 9 / 8c sur Bravo.