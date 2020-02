La nouvelle version de Fangoria sur ‘Castle Freak’ sera présentée au Festival du film de Chattanooga en avril

Fangoria et Full Moon présentent une toute nouvelle version du film d’horreur de 1995 de Stuart Gordon Castle Freak cette année, et Birth.Movies.Death. nous apporte une mise à jour aujourd’hui.

Castle Freak, rapporte le site, sera présenté en première mondiale au Festival du film de Chattanooga le 16 avril. Il devrait faire ses débuts à minuit, après une projection de Synchronic.

Consultez la carte de titre ci-dessous et découvrez les coulisses de BMD.

L’histoire suit Rebecca, son petit-ami John et leurs amis récemment aveuglés alors qu’ils se rendent en Albanie pour gérer l’héritage soudain de Rebecca d’un château de sa mère, disparue depuis longtemps. Une fois sur place, ils apprennent que la famille de Rebecca recèle de sombres secrets aux implications potentiellement cosmiques. Alors que des événements mystérieux et des meurtres horribles commencent à se produire, Rebecca doit démêler la mystérieuse histoire de sa famille avant qu’elle ne devienne elle aussi la proie du… CHÂTEAU FREAK.

Artiste maquilleur SFX Tate Steinsiek (Puppet Master: The Littlest Reich, Satanic Panic) fera ses débuts en réalisant le script écrit par Kathy Charles (Les rois du Maine). Maestro italien Fabio Frizzi (Zombi 2, The Beyond) composera une partition originale pour le film.

Barbara Crampton produit le remake.

Le casting comprend Emily Sweet, Elisha Pratt, Omar Brunson, Clair Catherine, Jake Horowitz, Chris Galust et Kika Magalhães.