La nouvelle vidéo de la série Suicide Squad montre Idris Elba en costume complet

Bien qu’il ne puisse pas se vanter du titre le plus original, The Suicide Squad (qui, oui, est la suite du film de 2016 du même nom) pourrait bien être le film pour vendre le monde sur l’idée de DC Extended Universe. Bien sûr, Aquaman de 2018 a chancelé une grande partie du changement au box-office, mais il n’a pas vraiment impressionné les critiques et les fans avec sa narration.

D’un autre côté, Shazam! a reçu de solides critiques pour sa direction et ses performances, mais il n’a pas réussi à devenir le blockbuster que Warner Bros espérait. C’est là que The Suicide Squad entre en jeu. Non seulement il est soutenu par une poignée d’a-listers, mais il est écrit et réalisé par James Gunn, qui a beaucoup apporté à l’univers cinématographique Marvel avec Guardians of the Galaxy et sa suite.

Se déroulant probablement après les événements de Birds of Prey, The Suicide Squad ne ramène que quelques personnages clés du premier film (à savoir, Harley Quinn, ainsi qu’Amanda Waller, Rick Flag et Captain Boomerang), et nous ne sommes toujours pas aren ‘ t entièrement sûr de la forme que prendra l’histoire. Cependant, certaines images divulguées du plateau de tournage – vues ci-dessous – ont fait surface aujourd’hui et montrent non seulement Harley Quinn, mais elles fournissent également notre premier aperçu correct d’Idris Elba dans son costume, qui a largement spéculé pour assumer le rôle de Vigilante.

Bien sûr, ce bref clip taquine également l’arrivée de Polka-Dot Man, un super-vilain mineur qui a fait sa première apparition dans le 300e numéro de Detective Comics Vol 1, ainsi que Ratcatcher. Contrairement au personnage original, cependant, cette interprétation particulière du joueur de flûte sera féminine, Daniela Melchior assumant le rôle.

Nous ne savons pas exactement quels autres super-héros et méchants feront leur apparition (bien que nous sachions que le Joker sera absent), mais avec The Suicide Squad dont la sortie est prévue pour le 6 août 2021, j’espère que nous en saurons plus plus tard cette année.