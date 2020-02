La nouvelle vie de Pilar Punzano (‘Tell me’) après avoir abandonné l’interprétation

Pilar Punzano est devenu l’un des visages les plus courants du petit écran grâce à ses rôles dans des séries telles que «Compañeros», «El comisario», «CLA. Nous ne sommes pas des anges ou des «gants blancs». Bien que sa grande exposition médiatique soit venue avec le rôle d’Inés Alcántara, lorsque En 2010, il a signé pour «Raconte-moi comment ça s’est passé» pour remplacer Irene Visedo. Mais après un départ retentissant de la série de Télévision espagnole et Grupo Ganga, avec plainte de licenciement injuste envers le producteur et accusations croisées avec Imanol Arias, l’actrice a disparu sans laisser de trace.

Pilar Punzano

Depuis 2015, il s’est retiré de la vie publique, laissant l’interprétation de côté après sa mauvaise expérience. Maintenant, un nouveau projet professionnel revient pour exciter le Madrid qui entreprend un grand défi. Comme FormulaTV l’a appris, Pilar Punzano se plonge dans la sexualité essentielle, un projet créé par elle-même qui s’est développé au cours des dernières années.

“La sexualité humaine mérite d’être traitée avec respect, car notre survie en tant qu’espèce et en tant qu’êtres individuels en dépend. Pour cela, il est important de distinguer la génitalité de la sexualité”, explique Punzano sur ce portail. A travers cet espace virtuel, l’actrice se veut être une plateforme de diffusion d’une connaissance qui “nous a été enlevée par des intérêts égoïstes, rendant notre façon de nous voir et de nous relier à nous-mêmes et aux autres gravement malades”. “Il s’agit de nous sentir à nouveau pour nous remettre d’une léthargie qui dure déjà trop longtemps”ajouter.

Votre propre «éducation sexuelle»

Pour développer ce projet, Punzano Il s’est formé avec des études sur le Tantra et un Master en Sexualité à l’Université de Nebrija. Mais, surtout, il a nourri son expérience auprès des femmes atteintes de diverses maladies. Quelques connaissances qui ont l’intention de se transmettre via le site Internet d’Essential Sexuality à compter du 8 mars, Journée internationale de la femme.

