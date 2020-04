La pandémie au Mexique soulève plus de questions que de réponses

Mexico.- Protéger le personnel de santé devient l’une des priorités les plus importantes, car ils soignent les patients de Covid et lorsqu’ils sont infectés, ils souffrent d’une maladie beaucoup plus agressive et sont donc la première ligne de protection à laquelle la société doit faire face.

Guillermo Torre Amione, recteur de Tec Salud du Tecnológico de Monterrey a souligné «alors, si nous parlons de prévention et de protection, ils sont l’une des populations les plus vulnérables, le personnel de santé a beaucoup plus de contacts avec les personnes malades, mais aussi avec ils ont plus de contacts avec les autres, ils travaillent activement, ils sont une population essentielle ».

Il a dit que pour cette raison, les programmes des secteurs privé, public et universitaire ont été concentrés en tant que partie fondamentale de ces équipements de protection individuelle.

Torre Amione a souligné que la plateforme Juntos por la Salud, qui regroupe le milieu universitaire, le secteur privé et le gouvernement fédéral, cherche de nouvelles façons d’aider dans les programmes de prévention pour éviter les infections dans la pandémie, pour trouver de nouvelles façons de prévenir Les individus exposés sont contagieux et introduisent et développent de nouveaux protocoles de traitement.

L’initiative Ensemble pour la santé, a-t-il dit, est le fruit d’un effort de plusieurs semaines de travail, comme l’a commenté le ministre des Affaires étrangères Marcelo Ebrard, mais elle montre un exemple très important qui est la grande collaboration qui existe au Mexique entre l’académie, le secteur public et le secteur privé sans intérêt au-delà du bénéfice de la population et des citoyens.

Travailler à trouver de nouvelles stratégies de prévention et de traitement devient une nouvelle modalité, car réactiver ou prendre soin de la santé contribue à améliorer ces problèmes biologiques, mais il est également important de prendre soin de la santé économique. considéré.

Ainsi, alors que davantage de stratégies de prévention et de meilleurs traitements sont recherchés et travaillés ensemble, a-t-il dit, ils seront en mesure d’aider la santé biologique et également la santé économique pour la réactivation du pays.

