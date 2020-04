La pandémie de coronavirus Covid-19 vous fait-elle moins trembler?

L’activité humaine a diminué dans le monde en raison de la pandémie de coronavirus COVID-19 et, par conséquent, les niveaux de pollution atmosphérique sont à leur plus bas niveau depuis des décennies. Mais ce n’est pas tout, jeLes scientifiques remarquent une étrange relation entre une faible activité et une diminution des tremblements de terre.

Les sismologues observent beaucoup moins de bruit sismique environnemental, c’est-à-dire les vibrations générées par les voitures, les trains, les bus et les personnes qui mènent leur vie quotidienne. L’absence de ce bruit a fait que la croûte supérieure de la Terre se déplace moins.

«Bruxelles a vu une réduction de 30% à 50% du bruit sismique environnemental depuis la mi-mars, lorsque le pays a commencé à mettre en œuvre des fermetures d’écoles et d’entreprises et d’autres mesures de distanciation sociale. Ce niveau de bruit est comparable à ce que les sismologues verraient à Noël », a déclaré Thomas Lecocq, géologue et sismologue à l’Observatoire royal de Belgique, qui a été le premier à signaler ce phénomène à Bruxelles.

Mais Bruxelles n’est pas la seule ville à avoir connu ce changement. À Londres, la réduction du bruit est apparue après la fermeture des écoles et des lieux de rassemblement social.

«Il s’agit d’un mois de données pour la station R091F. Les niveaux de bruit moyens ont baissé, reflétant moins de trains, de bus et de voitures », a écrit la sismologue Paula Koelemeijer sur son compte Twitter.

Maintenant, la diminution du bruit permet aux sismologues de détecter des mouvements sismiques (naturels) plus petits et d’autres événements sismiques que certaines stations sismiques n’auraient pas enregistrés lorsque tout le monde est dans sa vie quotidienne. Bref, si vous secouez moins mais parce que les humains produisent trop de mouvement sur la planète.

