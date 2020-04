La pandémie de Covid-19 pourrait se propager sans vaccin: UNAM

Mexico – Pendant la conférence de presse virtuelle deux mois après la présence de Covid-19 au Mexique, des universitaires de l’UNAM Ils ont développé un indice de vulnérabilité qui intègre les principaux aspects démographiques, socio-économiques et sanitaires de la population.

Le chercheur Malaquías López, a déclaré que l’épidémie allait être longue, il n’y a pas de scénario sûr, tant qu’il n’y a pas de protection sûre, tant qu’il n’y a pas de vaccin contre Covid-19.

La chose la plus optimiste que je constate est que l’Université d’Oxford dit qu’en septembre, elle pourra avoir des résultats positifs sur le développement d’un vaccin.

Mais la question suivante se pose: comment va-t-il être distribué?, Le coût que ce vaccin aurait, mais les essais ne sont toujours pas clairs, il faut imaginer un autre monde pour le faire.

Le scientifique a réitéré que le pic d’infection le plus élevé par Civid-19 au Mexique se situerait entre le 8 et le 10 mai.

Pour sa part, William Lee Alardín, coordinateur de la recherche scientifique de l’UNAM, a déclaré que il faut avoir un outil utile, agile et utile pour servir les autorités fédérales, étatiques et municipales au profit de la population », a-t-il expliqué.

Lors d’une conférence de presse à distance, il a noté que l’index utilise des informations publiques et des bases de Ils sont disponibles et combinés de manière intéressante et dynamique.

Conférence de presse en ligne de l’UNAM

Pour sa part, Samuel Ponce de León, coordinateur du Programme universitaire de recherche en santé (PUIS), Il a souligné que les épidémies, en particulier cette pandémie, ont un impact qui va bien au-delà de la santé.

Il est décrit comme un événement social total, qui nécessite la participation d’institutions telles que l’UNAM, pour analyser et savoir quelle sera l’évolution. et l’impact de l’infection, qui a de nombreuses conséquences à tous les niveaux, a-t-il déclaré.

Les universitaires de l’UNAM sont d’accord Étant donné que l’ensemble de la population est sensible à la contagion, il existe des groupes sociaux plus vulnérables que les autres.

