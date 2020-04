La pandémie force de nouvelles approches économiques

Mexico.- Les femmes entrepreneurs font un effort héroïque pour soutenir leurs usines de travail, après le 5 avril, il est devenu clair pour nous qu’il n’y avait pas de plan pour nous, à partir de là, nous avons dû nous réinventer et reconvertir nos produits, des fabricants de vêtements pour femmes nous sommes allés faire des robes Hôpitaux, a partagé la présidente de l’Association des femmes entrepreneurs (AMEXME), Lucero Cabrales García.

Dans le cadre de la Conférence nationale convoquée par le CCE, Lucero Cabrales a expliqué qu’au Mexique il n’y a pas de culture de l’épargne, que ce soit individuellement ou dans de petites entreprises, il a donc proposé un travail collaboratif entre entrepreneurs, afin qu’ils puissent conseiller volontairement les petites et moyennes entreprises à cet égard, car “si nous continuons à faire les mêmes choses, nous obtiendrons les mêmes résultats”, a-t-il déclaré.

Avec la même nuance, une autre des femmes participant à la Conférence nationale qui a révélé la nécessité d’avancer dans une autre direction du soutien gouvernemental était la directrice générale de la Bourse institutionnelle (BIVA), María Ariza, qui a expliqué que le problème constant L’accès au financement présenté par les PME est que le système financier est dominé par le système bancaire, qu’il est urgent de développer.

Il a expliqué que “nous devons tous y entrer, le marché des capitaux peut et doit compléter l’offre et le financement des PME”, a-t-il ajouté.

Il a souligné que le Mexique a un petit marché qui peut s’améliorer et qui a un énorme potentiel, non seulement il est nécessaire d’ancrer les navires du système financier, mais aussi aux non-banques, telles que les Fintechs et les chiffres avec des modèles innovants. Il s’agit de sauver des emplois, avec des exigences stipulées, de sécuriser des projets, a déclaré Ariza.

Dans les propositions qui cherchent à se traduire par le Grand accord national, la performance du secteur privé est renforcée sans attendre davantage de soutien du gouvernement, en ce sens, Luis Ernesto Derbez Bautista, recteur de l’Universidad de las Américas Puebla (UDLAP), a déclaré que ” pour sortir de la pauvreté, le chemin vers la classe moyenne passe par les PME et que la seule chose à demander au gouvernement, ce sont des règles claires pour les processus à mener ».

“Vous devez faire comme le Mexican Business Council, qui est allé chercher des prêts, car il y a un président qui ne croit pas à la classe moyenne ou aux affaires, c’est pourquoi les programmes d’affaires pour les hommes d’affaires doivent être encouragés”, a expliqué Derbez Bautista.

Par de grandes entreprises, Microsoft Mexico, a partagé le programme de support direct pour permettre à des emplois à distance, sans frais pendant 6 mois, d’accéder à leurs systèmes de productivité, tels que les plateformes de collaboration, l’espace disque dur, les e-mails entreprise et autres initiatives pour travailler à domicile.

Enrique Perezyera, directeur général de Microsoft Mexico, a souligné qu’ils avaient déjà plus de 130 mille utilisateurs connectés à ces systèmes, dans le cadre de leurs plans d’investissement de mille cent millions de dollars (1100) au cours des 5 prochaines années.

