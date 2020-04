La pandémie mondiale fait tomber sept décennies de festivals d’Édimbourg

▲ Dans l’édition 2003 de la réunion Fringe.Photo .

Jeudi 2 avril 2020, p. 7

Londres Les cinq festivals de la culture, du théâtre, de la musique, de la littérature et de l’art qui transforment la ville d’Édimbourg chaque été cesseront d’être organisés en août en raison de l’impact du coronavirus.

Appelés Festivals d’été boréaux, ils ont été annulés pour la première fois depuis plus de 70 ans, ont rapporté mercredi les organisateurs.

Avec 25 000 artistes de plus de 70 pays, les rassemblements attirent un public d’environ 4,5 millions de personnes dans la capitale écossaise en août. C’est la première fois qu’ils sont annulés depuis le début du festival en 1947, après la Seconde Guerre mondiale.

Shona McCarthy, directrice exécutive de l’Edinburgh Festival Fringe Society, a expliqué: «Il est navrant que Fringe et les festivals soeurs en août ne se déroulent pas comme prévu cette année.

Cependant, après avoir été informé et avoir examiné toutes les options, nous pensons que c’est la seule réponse appropriée, a-t-il ajouté.

Après la Seconde Guerre mondiale, le Festival international d’Édimbourg a été fondé pour promouvoir la réconciliation par le biais de l’art.

The Fringe, qui attire des milliers de comédiens en herbe, a commencé la même année lorsque huit compagnies de théâtre se sont produites sans invitation à se produire en marge du premier festival international.

Les deux rencontres ont été réunies au Royal Edinburgh Military Tattoo, réunissant des interprètes folkloriques et militaires en 1950. Des salons du livre et des arts ont été ajoutés en 1983 et 2004.

Rôle culturel et social

Fergus Linehan, directeur du Festival international d’Édimbourg, a noté que les rassemblements jouaient un rôle très important dans la vie culturelle, sociale et économique d’Édimbourg et d’Écosse et que la décision n’avait pas été prise à la légère.

Ce festival est né de l’adversité, d’un besoin urgent de se reconnecter et de se reconstruire, a déclaré Linehan.

La crise actuelle donne à tout le monde au festival un sentiment d’urgence similaire. Le travail commence immédiatement pour la saison des festivals 2021 qui stimulera à la fois notre esprit et notre économie, a-t-il déclaré.

Les festivals, maintenant cinq, qui incluent la frange populaire des artistes sombres et traditionnels, pris ensemble, sont considérés comme le deuxième plus grand rassemblement culturel au monde après les Jeux olympiques de Tokyo, qui ont été reportés la semaine dernière en raison de la pandémie.

La sécurité des participants, du public, des résidents et de toutes les personnes liées à nos festivals sera toujours une priorité, a déclaré Shona McCarthy.

En plus d’être un coup dur financier (jusqu’à 1,2 milliard de dollars), la radiation est également pour beaucoup dans les arts au Royaume-Uni.

C’est une décision déchirante, mais c’est absolument la bonne, a déclaré le Premier ministre écossais Nicola Sturgeon aux législateurs d’Édimbourg.

Sturgeon a noté que le gouvernement écossais cherchait à redistribuer le soutien accordé aux festivals pour s’assurer que les artistes et les pigistes reçoivent leurs paiements. Il a également promis l’aide du gouvernement pour que les festivals puissent revenir encore plus fort.

Ellie Gibson et Helen Thorn, connus comme le duo de comédie Scummy Mummies qui avait vendu 25 spectacles à Édimbourg l’année dernière, ont déclaré à l’Associated Press qu’ils étaient très tristes de l’annulation car l’atmosphère dans la ville pendant les festivals est brillante. .

