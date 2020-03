La panique d’Internet à propos de Bloodshot sera publiée numériquement la semaine prochaine

Vin Diesel était catégorique: il ne laisserait pas la pandémie croissante de coronavirus entraver la Injecté de sang frapper les théâtres à l’heure, mais avec la crise qui empire de jour en jour, il semble qu’il aurait pu être un peu trop précipité. La grande majorité des cinémas aux États-Unis sont maintenant fermés, et le dernier film d’action de l’acteur a fait ses débuts au pire moment, ne réussissant même pas à casser 10 millions de dollars dans ce qui s’est avéré être le week-end le moins rentable au box-office national pour 22 ans.

Le cinéma se prépare au pire, avec un grand nombre de superproductions de grands noms ayant récemment vu leurs dates de sortie suspendues indéfiniment et les analystes prédisant que Hollywood devrait manquer jusqu’à 20 milliards de dollars de revenus en raison des blocages en cours. placer dans le monde entier. Diesel a toujours dit haut et fort que tout ce qu’il faisait était pour ses fans, c’est pourquoi nous ne devrions peut-être pas être si surpris que Bloodshot soit sur le point de sortir en vidéo mardi prochain après avoir passé seulement deux semaines dans les salles.

Le président de Sony, Tom Rothman, a publié une déclaration expliquant pourquoi ils avaient pris la décision, l’expliquant comme suit:

«Sony Pictures est fermement attaché à l’exposition théâtrale et nous soutenons le fenêtrage. Il s’agit d’une circonstance unique et extrêmement rare où les théâtres ont dû fermer à l’échelle nationale pour le plus grand bien et Bloodshot est brutalement indisponible sur tous les supports. Le public aura désormais la chance de posséder Bloodshot immédiatement et de le voir chez lui, où nous passons tous plus de temps. Nous sommes convaincus que, comme les autres entreprises durement touchées par le virus, les cinémas rebondiront fortement et nous serons là pour les soutenir. »

Bien sûr, les fans sont également allés en ligne pour réagir aux nouvelles, et beaucoup ont loué l’idée de Sony de faire quelque chose pour leurs clients qui ont été contraints de s’isoler.

News: #Bloodshot sortira en VOD le 24 mars, moins de deux semaines après sa sortie en salles

– Aaron Couch (@AaronCouch) 18 mars 2020

Moi en route pour le cinéma (alias mon canapé) pour regarder The Invisible Man, The Hunt et Bloodshot maintenant qu’ils vont sortir en ligne pic.twitter.com/zX8IEhgLY5

– Chase (@ChaseStein_) 18 mars 2020

@SamHeughan Je ne peux pas attendre la semaine prochaine pour acheter Bloodshot !! Quelque chose de bon à attendre quand la vie est si inquiétante!

– Karen Gervais (@ tigger3358) 18 mars 2020

C’est fou, je viens de voir cette merde au théâtre avec mes amis il y a une semaine. Merde et maintenant vous pouvez déjà voir numériquement la semaine prochaine. # Bloodshot C’est vraiment bien. Cool cyborg people. https://t.co/sHA3tkHniF

– Cris_B🧟‍♂️ (@ parappa317) 18 mars 2020

Tellement excité de pouvoir voir #Bloodshot et a été écrasé quand nous n’avons pas pu le voir le week-end d’ouverture. Quelque chose de bon à espérer!

– Jennifer (@ JBSchneider50) 18 mars 2020

Les deux #BirdsOfPrey et #Bloodshot seront disponibles à l’achat le mardi 3/24!

Lequel devrions-nous faire en tant que Watch Along à 18 h HNE le 3/24?

* vous devez acheter une copie du film pour participer

– Grace Randolph (@GraceRandolph) 18 mars 2020

Ma mère et moi avons regardé #Bloodshot il y a quelques jours et c’était incroyable! Sam, tu étais le parfait Jimmy Dalton; si fier de vous, @SamHeughan ❤ Heureux de savoir qu’il sera disponible à la maison pour ceux qui ne pouvaient pas aller au cinéma. pic.twitter.com/7a8mCVokkz

– maria (@ marriaisabel28) 18 mars 2020

La sortie anticipée de Injecté de sang pourrait être le début d’une tendance en fonction de la durée pendant laquelle les restrictions liées au coronavirus sont maintenues, car jusqu’à ce que la vie puisse redevenir normale, l’expérience théâtrale est fondamentalement morte et disparue. Cependant, les studios ont toujours besoin de personnes pour se rendre dans leur cinéma local lorsque la panique est terminée, et les laisser regarder des versions plus récentes tout en mettant en quarantaine est un moyen intelligent de les garder.