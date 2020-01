La panique d’Internet sur la robe de Golden Globes nue de Gwyneth Paltrow

La plupart des fans de Marvel sauront toujours Gwyneth Paltrow comme Pepper Potts. L’actrice primée aux Oscars a toujours cimenté son héritage dans l’esprit de millions de PDG de Stark Industries et le bel intérêt amoureux de Tony Stark. Mais personne ne parlait de ça hier soir aux Golden Globes.

Au lieu de cela, les gens réagissaient à la robe nue polarisante de la superstar. Alors que certains pensaient que l’homme de 47 ans avait l’air magnifique, d’autres étaient complètement repoussés. Ce n’est pas non plus la première fois que Paltrow ébouriffe quelques plumes.

Elle a fait la une des journaux l’année dernière en oubliant complètement qu’elle a joué dans Spider-Man: Retrouvailles, brisant complètement le cœur de Tom Holland dans le processus. Cela lui a également fait penser que Samuel L. Jackson était dans le MCU, malgré le fait qu’il ait joué Nick Fury pendant plus d’une décennie. Cependant, aucune de ces erreurs ne fait autant mal que Sebastian Stan devant se présenter à l’actrice à trois reprises. Celui-là doit définitivement piquer un peu.

Dans tous les cas, vous pouvez consulter quelques réactions Twitter choisies ci-dessous:

Où va #GwynethPaltrow avec cette robe de merde? 💩 #GoldenGlobes https://t.co/RLHvEtX75l

Gwyneth Paltrow… cette robe… pas de miel. Tout simplement pas.

Gwyneth Paltrow et sa robe aux Golden Globes vous plaisantez, c’est la femme la plus parfaite à avoir jamais marché sur la planète

Je ne suis pas à la mode, mais la robe de Gwyneth Paltrow pour les Golden Globes ressemblait à cette fois où mon chien a mangé une paire de collants et nous avons dû les retirer de son cul couvert de merde quand ils se sont coincés et ces restes ont été transformés en robe. C’était si mauvais

La robe de Gwyneth Paltrow ressemble à un projet d’artisanat qui a mal tourné.

La robe Golden Globes de Gwyneth Paltrow vient de réserver un épisode de Stargate de 1997!

Gwyneth Paltrow est à la mode et c’est parce qu’elle porte une robe aux Golden Globes et non parce que Goop a finalement été perquisitionné par la FDA. Jusqu’à présent, 2020 se révèle être une véritable baisse.

ok mais gwyneth paltrow avait l’air incroyable dans sa robe de globes dorés et cette femme a presque 50 ans

s’il y a une robe pire aux #GoldenGlobes que Gwyneth

Paltrow, je suis très content de ne pas l’avoir vu. C’est hideux. Juste hideux pic.twitter.com/Wj9ggi9B6S

Je déteste dire ça, mais #GwynethPaltrow qu’est-ce que tu portes? Cette robe est hideuse! J’ai adoré la robe de # JenniferAniston !! 😍😍😍😍😍 # GoldenGlobes

psst Jen puis-je venir à votre maison de fête, j’ai entendu dire que vous avez beaucoup de nourriture. 🙂 https://t.co/71Sl54FkYr pic.twitter.com/05sqB7Dzmb

Qu’est-ce que dans la BAISE est ce maillot de bain robe moustiquaire Gwyneth paltrow

La robe Golden Globes de Gwyneth Paltrow ressemblait au type 6 du tableau des selles de Bristol.

La robe de Gwyneth Paltrow est à quoi j’imagine un pet ressembler

De toute évidence, Paltrow vit dans un monde à part et ne se soucie pas de ce que les gens pensent, car elle semble si rarement penser aux autres. Cette robe en est une preuve supplémentaire. Et même si elle est maintenant à la retraite du MCU après avoir apparu dans sept films (dont certains dont elle ne se souvient même pas), nous espérons qu’elle pourra au moins continuer à nous divertir avec ses regards et ses citations ahurissants.

Dites-nous, cependant, aimez-vous Gwyneth PaltrowRobe des Golden Globes, ou êtes-vous une des personnes qui pensent que c’est hideux? Comme toujours, assurez-vous de résonner dans les commentaires et dites-nous ce que vous en pensez!