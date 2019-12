La panique d'Internet sur la robe décolletée de Brie Larson sur Jimmy Kimmel Live

Brie Larson est devenu viral après l'hébergement des invités Jimmy Kimmel Live hier soir, et même si j'aurais aimé pouvoir dire que c'était à cause de son esprit, de son charme ou de sa personnalité pétillante, un bref coup d'œil à un seul cliché de la série révèle la raison beaucoup, beaucoup plus superficielle comme étant le choix de la star de porter un décolleté plongeant.

Une chose sur Internet sur laquelle vous pouvez toujours compter, mis à part l'amour des chats qui ne sont pas des abominations anthropomorphes impies et Rickrolling qui ne se démode jamais, c'est que les gens sont poussés à une soif extrême en s'assurant absolument que tout le monde le sait.

Une telle chose s'est produite lorsque le Captain Marvel star au clair de lune en tant qu'animatrice de talk-show tard dans la nuit dans l'une des robes les plus accrocheuses jamais créées, provoquant des commentaires vocaux de réactions inévitables. La vidéo de son monologue d'ouverture postée sur YouTube, qui au moment de la rédaction de ce document a accumulé bien plus d'un million et demi de vues, a été déclarée par un utilisateur comme contenant "la section de commentaires la plus excitante que j'ai jamais vue", avec plusieurs blagues à propos des Golden Globes, de la gravité et de la physique, l'invitée Jamie Foxx a du mal à maintenir un contact visuel, et n'a en fait rien compris de ce qu'elle a dit. Telle était la puissance de son apparence, en fait, que cela semblait faire oublier au contingent habituel de ses ennemis qu'ils la méprisaient.

Oui, il semble qu'Internet devienne fou pour le récent passage de Brie en fin de soirée, beaucoup se rendant sur Twitter pour avouer leur nouvel amour pour l'actrice ou partageant simplement à quel point ils pensaient qu'elle avait l'air bien. Et ci-dessous, vous ne pouvez trouver qu'un échantillon de ce que les gens disent sur les médias sociaux, avec beaucoup plus de réactions d'où ils viennent.

Voir par vous-même:

Mmmh !! ☺️ Brie Larson est un Jimmy Kimmel !! https: //t.co/dE6jPHwEP1 – Fredoullet (@ Frdrick67620800) 21 décembre 2019

J'ai regardé l'épisode de Bimmy Larson de Jimmy Kimmel et je suis gêné de dire que je ne me souviens pas d'une seule chose de cet épisode – Ted de HR (@CooperNowak) 20 décembre 2019

Brie Larson cherchait une sorte d'amende lors de l'hébergement de Jimmy Kimmel Live – 2D (@ daltdixon2) 20 décembre 2019

j'ai vu @brielarson et son spectacle de remplacement pour @jimmykimmel l'autre soir. Comment personne ne l'a encore épousée? – Matt Devendorf (@mattdevendorf) 20 décembre 2019

Je l'ai déjà dit. Mais… je n'aime pas les blondes. Généralement du tout. Mais GOT DAMN @brielarson sur Jimmy Kimmel est 🔥🔥🔥🔥🔥🔥 – Demar Deeznutzen (@JohnWilmotttttt) 20 décembre 2019

moi regarder brie larson sur jimmy kimmel en direct pic.twitter.com/sWleOqescL – rêne (@brielarsondawg) 20 décembre 2019

Ben ouais!! @brielarson est magnifique. Cette @jimmykimmel L'apparition de l'hôte invité a propulsé le Brie aux niveaux de la stratosphère et avec cette robe montrant son corps incroyable et sa poitrine en particulier – qui ferait de la personne la plus célibataire un crapaud de miel. – Vanessa (@Velvet_Calamity) 20 décembre 2019

Je me dis que je suis hétéro et je ne suis pas confus, mais quand Brie Larson apparaît comme ça sur Jimmy Kimmel et je suis un peu confus – con manque geo🌻 (@crackedroger) 20 décembre 2019

La robe de Holy Hell Brie Larson accueillant Jimmy Kimmel Live Je suis de nouveau amoureux. – x-Greg 🇦🇲 (@gregkash) 20 décembre 2019

Après l'avoir vue sur Jimmy Kimmel, je suis officiellement amoureuse de Brie Larson. Jésus-Christ 😍😍😍😍😍 – QUEEZUS (@ Stud_Muffin_9) 20 décembre 2019

Ce juste à Brie Larson est un bébé. Son épisode de Jimmy Kimmel m'a fait ressentir une sorte de chemin. – M. Moet (@ nassty_n8) 20 décembre 2019

Après avoir vu @brielarson sur Jimmy Kimmel, je suis officiellement amoureux – Vin Nasce (@vinasce) 20 décembre 2019

Avez-vous tous vu Brie Larson sur Jimmy Kimmel dans cette robe, gaaaaaa putain https://t.co/HMdc0kgMn6 – Justin Augustus (@Justinaugustuss) 20 décembre 2019

Certaines réactions étaient un peu plus subtiles, déclarant simplement que Larson avait l'air mieux qu'elles ne l'avaient jamais vue apparaître, et d'autres étaient encouragées par la vue d'une femme possédant sa beauté physique et sans honte de la célébrer visuellement. Mis à part son apparence, qui pour être franc était indéniablement magnifique, Brie Larson a également montré précisément le genre de confiance fanfaronnade et de charisme convaincant dont un animateur de talk-show a besoin pour maintenir une audience. Donc, vous savez, si jamais elle se lasse d'apparaître dans la franchise de films la plus lucrative de tous les temps, elle a certainement la possibilité d'une carrière de repli.

Dites-nous, cependant, avez-vous capturé la star du MCU à la télévision l'autre soir? Si oui, que pensez-vous de sa tenue? Sonnez ci-dessous et faites-nous savoir.