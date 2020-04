La panique sociale n’est pas un prétexte pour attaquer le personnel médical

Durango.— Le gouvernement de Gómez Palacio, Durango, a arrêté plus de 30 jeunes pour ne pas avoir respecté les mesures sanitaires imposées par la contingence Covid-19.

31 jeunes ont été arrêtés dans le quartier 14 de Noviembre, 16 d’entre eux ont fait commuter leurs services communautaires, ils ont donc balayé les avenues Madero et Independencia, ainsi qu’une partie du centre-ville.

Tous ont été placés en détention préventive et transférés au tribunal municipal municipal, où 15 jeunes ont pris en charge le coût de la sanction économique, tandis que les autres ont choisi d’effectuer un service communautaire.

Les personnes arrêtées qui ont procédé à l’arrestation et, en plus de cela, ont effectué un service communautaire en balayant et en nettoyant le Paseo Independencia, avenue Madero, dans le centre-ville de Gómez Palacio, pendant une période de trois heures.

Le travail a été supervisé par la police municipale et le directeur de la société, qui a de nouveau appelé à ce qu’ils restent à la maison et contribuent ainsi à prendre soin de leur santé et de celle des autres, ainsi qu’à réduire les risques de contagion. par coronavirus.

Javier Armando Esparza Pantoja, directeur de la sécurité et de la protection des citoyens, a rapporté que mardi soir, un groupe de jeunes avait été surpris en train de jouer au football dans le quartier du 14 de Noviembre.Ils ont donc été exhortés à se retirer chez eux, ce qu’ils ont apparemment accepté. ; cependant, lorsqu’ils ont revérifié la zone, ils ont été retrouvés sur la voie publique, ils ont donc été arrêtés.

Zuriel Abraham Rosas Correa, secrétaire du conseil municipal, a expliqué que ces jeunes ont encouru une infraction administrative établie à l’article 152, sixième section de la police et du gouvernement, qui avertit que quiconque ne respecte pas les mesures d’urgence pour risque biologique sur la route dans l’immobilier public ou intérieur, une amende de 7 à 10 UMA ou une arrestation de 14 à 20 heures sera appliquée.

L’UMA, Update Measurement Unit, équivaut à 86,88 pesos, donc les sanctions économiques pour ceux qui ne respectent pas l’appel à rester à la maison vont de 608,16 à 868,80 pesos ou, ils resteront détenus pendant la période établie par le Bando .

Il a ajouté qu’en outre, pour cette période de contingence sanitaire, la présidente Marina Vitela a ordonné que les contrevenants à cette disposition aient la possibilité de couvrir la sanction par des travaux d’intérêt général, car il ne s’agit pas d’une mesure de recouvrement mais préventive.

À cet effet, il a été convenu que ceux qui souhaitent bénéficier du service communautaire doivent couvrir 50% de leurs heures d’arrestation avec les tâches qui leur sont confiées par les autorités municipales, en l’occurrence les travaux de nettoyage.

Compte tenu de ces événements, la présidente municipale de Gómez Palacio, Marina Vitela Rodríguez, a appelé les citoyens à rester chez eux en raison du risque élevé de contagion dans cette phase 3 de l’urgence sanitaire.

Il a également averti qu’ils poursuivront ceux qui ne respectent pas les dispositions et mettent en danger la population entière.

Je précise que l’application stricte de la partie dans le but de contenir les contagions de coronavirus a un but purement préventif, non de collecte, donc pendant la contingence, les sanctions ou l’arrestation peuvent être commuées en service communautaire, de sorte que, surtout les jeunes, comprennent que le risque pour la santé est très grave et se protègent eux-mêmes et leur famille.

Le chef de la police, Javier Armando Esparza Pantoja, a assuré que les éléments continueraient les rondes de surveillance dans les colonies et les communautés, pour garantir que les citoyens restent chez eux et éviter de partir à moins que cela ne soit strictement nécessaire, comme l’a indiqué le président Marina. Vélin

Ces travaux ont été effectués par la Direction des services publics municipaux, qui leur fournissait auparavant des masques faciaux et des masques pour leur protection, ainsi que des balais pour effectuer les travaux correspondants.

Il a rappelé que nous sommes actuellement en phase 3 et que cela implique des actions de plus grande vigilance, donc la société continuera à faire son travail pour s’assurer que les citoyens respectent les mesures d’isolement.

