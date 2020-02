La panne de la scène irlandaise, analyse de scènes apocalyptiques et plus / Film

The Morning Watch est une fonctionnalité récurrente qui met en évidence une poignée de vidéos remarquables provenant du Web. Il peut s’agir d’essais vidéo, de productions faites par des fans, de featurettes, de courts métrages, de croquis hilarants, ou tout ce qui a à voir avec nos films et émissions de télévision préférés.

Dans cette édition, le réalisateur Martin Scorsese donne un aperçu d’une scène de L’Irlandais impliquant un échange significatif entre Robert de niro et Joe Pesci. De plus, un astrobiologiste décompose des scènes apocalyptiques de films comme Je suis une légende et Monde de l’eau d’examiner leur exactitude et leur probabilité de se produire réellement, et Andy Samberg, John Mulaney et Kenan Thompson passer Tard dans la nuit avec Seth Myers jouer un croquis diffusé sur Saturday Night Live.

Tout d’abord, Martin Scorsese décompose une scène de l’Irlandais pour le New York Times. En voix off, le réalisateur explique comment le dialogue dans cette scène n’est pas aussi important que les regards subtils, les regards, les silences et les pauses échangés entre les personnages. Le va-et-vient entre De Niro et Pesci est important, mais la viande de la scène vient du simple fait de regarder autour de la pièce.

Ensuite, l’astrobiologiste David Grinspoon s’est assis pour que GQ décompose des scènes et des situations apocalyptiques de films, y compris I Am Legend, Interstellar, WALL-E, The Day After, Ad Astra, Waterworld, 12 Monkeys, The Martian et The 5th Wave. Notre Terre pourrait-elle jamais devenir comme Waterworld? Matt Damon pourrait-il vraiment faire pousser de la nourriture sur Mars dans The Martian?

Enfin, Andy Samberg, John Mulaney et Kenan Thompson se sont arrêtés à Late Night avec Seth Myers pour interpréter un sketch intitulé Griff Banks the Sensitive Bully, qui a été écrit pour Saturday Night Live mais n’a jamais été diffusé. C’est fou que des croquis comme celui-ci ne soient jamais diffusés quand d’autres pires le font, mais c’est comme ça que SNL fonctionne parfois.

