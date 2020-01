La Parka, grande combattante de l’AAA est décédée

La Parka, grand combattant de l’AAA est décédée | Instagram

Jesús Alfonso Huerta Escoboza c’était le nom complet de La parka qui à 56 ans est mort, la lutte se lève à nouveau.

M. Mist a récemment quitté ce monde et maintenant il a un grand combat, qui a commencé à être “Caris la momie” a par la suite acquis le nom de La Parka.

De bonne humeur tout le temps pour sortir toujours quadrilatère Il a montré son empathie avec tout le monde, exécutant une danse humoristique qui le caractérisait.

“Avec beaucoup de tristesse, nous regrettons d’informer notre ami et idole de la lutte mexicaine Jesus Alfonso Escoboza Huerta” LA PARKA “est décédée. Nous offrons notre soutien et nos condoléances à toute sa famille et adressons nos prières pour sa démission rapide. Repose en paix”, AAA confirmé.

Le triste événement est devenu une tendance immédiatement Twitter, plusieurs messages de consolation à la famille et aux autres combattants qui faisaient partie de son équipe ou qui le connaissaient sont au courant de ce qui s’est passé.

Avec une tristesse infinie dans le cœur, nous disons au revoir à une idole de la lutte mexicaine et une référence unique de @luchalibreaaa

Toute la famille Luchistic s’est réunie pour faire une prière au nom de Jesús Alfonso Escoboza Huerta, LA PARKA.

Repose en paix. pic.twitter.com/y9OVAM6XJX

– Marisela Peña (@MPenaAAA)

12 janvier 2020

.