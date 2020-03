La parodie des Simpsons Avengers transforme Kevin Feige en méchant / film

Kevin Feige est déjà le maître de l’univers cinématographique Marvel, mais bientôt il sera la star d’une grande franchise de films de bande dessinée dans le monde animé de Les Simpsons.

Un épisode à venir de la 31e saison de la sitcom familiale animée de FOX se penchera sur les films de super-héros de manière considérable lorsque Bart Simpson finira par voir une projection précoce de la dernière suite de la franchise de films de bandes dessinées Vindicator. Au lieu de jouer le berger dans les coulisses de cette franchise de super-héros, Kevin Feige jouera le méchant de Vindicator Chinnos, un riff sur le méchant des Avengers Thanos et son énorme menton bulbeux. Avant la première de l’épisode ce week-end, vous pouvez obtenir une allumette de Kevin Feige exprimant Chinnos dans le clip de parodie The Simpsons Avengers ci-dessous.

Le clip des Simpsons Avengers parodie

Chinnos a acquis une sorte d’application mobile apocalyptique qui lui permet de détruire la planète et de la redémarrer comme une utopie. Ce n’est pas loin du plan de Thanos d’utiliser les Infinity Stones pour éliminer la moitié des créatures vivantes de l’univers afin de rééquilibrer l’univers. En fait, vous pouvez même voir une référence aux pierres dans un rapide aperçu de l’écran du téléphone entre les mains de Chinnos.

L’épisode de ce week-end des Simpson, intitulé «Bart le méchant», fera également de Bart Simpson un méchant. Après avoir vu le nouveau film Vindicator, il décide d’être le troll ultime et menace de révéler des spoilers du film afin de faire chanter les autres. Cependant, les dirigeants du studio derrière le film ne laisseront pas cela se produire, et ils se trouvent être exprimés par les réalisateurs de Avengers: Endgame Anthony et Joe Russo. Ils essaient de faire taire Bart et de garder intacts les secrets du film. Chinnos demande votre silence.

Star de cinéma Marvel Cobie Smulders fera également une apparition en tant que voix de la super-hortensia, et elle sera rejointe par son vrai mari Taran Killam comme le héros Airshot dans les films Vindicator. Personnalité YouTube célèbre Tal Fishman prête également sa voix à l’épisode, et Joe Mantegna revient même comme Fat Tony. Il peut même y avoir d’autres voix surprises qui font leur apparition.

Entre cela et les nouvelles récentes d’un court métrage d’animation des Simpsons avant Onward de Pixar, il semblerait que la synergie entre Disney et Fox soit assez forte. Combien de temps avant que Disney ne lance un autre film des Simpsons?

«Bart the Bad Guy» est diffusé ce dimanche 1er mars à 20 h HE sur FOX. Voici l’affiche épique inspirée des Avengers:

Articles sympas du Web: