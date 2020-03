La partie de Rihanna sur “Croyez-le” appartenait à l’origine à la petite amie de PARTYNEXTDOOR

Le long métrage de Rihanna sur “Believe It” de PARTYNEXTDOOR de son nouvel album, “PARTYMOBILE”, a été initialement enregistré par la petite amie de PND.



Il s’avère que la voix de Rihanna sur “Believe It” de l’album fraîchement sorti de PARTYNEXTDOOR, PARTYMOBILE, était un ajout de dernière minute, car la partie était à l’origine occupée par la petite amie de PND. PND avait construit son nouvel album pendant une minute chaude avant de finalement le publier aux masses en quarantaine vendredi. Alors que le projet, qui marque sa première œuvre depuis son EP de 2017, Seven Days, et son premier album studio depuis PartyNextDoor 3 en 2016, était un plaisir passionnant en soi, un long métrage en particulier a été une surprise inattendue. Juste avant que PARTYMOBILE ne soit placé entre nos mains, la rumeur disait que Rihanna ferait une apparition sur l’album, et vous ne savez pas, la chanteuse pratiquement à la retraite avait en effet une petite part sur le dixième morceau, “Believe It”.

Les fans ont certes été un peu déçus que, après avoir attendu si longtemps (depuis le couplet de rap de Rih sur “Lemon” de NERD en 2017, pour être exact) pour une miette de contenu musical du Bad Gal, elle n’a chanté qu’un total de cinq mots. Cependant, la Navy a vraiment de la chance d’avoir pu entendre quoi que ce soit de Rih, car elle n’était presque pas incluse dans la chanson. À l’origine, la voix de l’espace réservé pour la partie finale de Rihanna a été enregistrée par la petite amie anonyme de PND.

Aaron J. Thornton / . pour BET

Non seulement cela, mais l’équipe de PND n’a même pas reçu la voix de Rihanna avant lundi de cette semaine, ce qui leur donne environ trois jours pour finaliser la piste avec Rih. À la suite de ce brouillage de dernière minute, deux des producteurs du morceau, NinetyFour et Bizzness Boi, ont décidé de ne pas demander à PND de leur envoyer un aperçu de “Believe It” dans sa forme finale avant sa sortie sur les services de streaming. “Vous êtes un jeune enfant qui attend ce cadeau, vous vous réveillez, et il est juste là”, a déclaré NinetyFour au sujet du raisonnement derrière leur décision. Eh bien, quelle que soit la taille de son rôle ou la décision de dernière minute, nous sommes heureux d’avoir même un morceau de nouvelle musique de Rihanna.

[Via]

.