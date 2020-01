La partition «héréditaire» du compositeur Colin Stetson «Color Out of Space» est désormais disponible sur vinyle chez Waxwork

Non seulement le film est sorti dans des salles limitées, mais la bande originale officielle de Richard Stanley Couleur hors de l’espace est maintenant en pré-commande via Records de cire!

En partenariat avec Milan Records, la sortie du vinyle de luxe se vend 28 $.

La partition est du saxophoniste et multi-instrumentiste, auteur-compositeur et compositeur primé aux Grammy Awards Colin Stetson. Collaborateur très convoité de Bon Iver, Arcade Fire, Tom Waits, LCD Soundsystem, The National et plus encore, Stetson apporte avec lui un vaste corpus d’œuvres qui comprend à la fois des enregistrements d’avant-jazz qui défient les genres et des originaux acclamés par la critique. partitions pour les principaux titres de films, de télévision et de jeux (Ari Aster’s Hereditary, Red Dead Redemption 2).

Réalisé par Richard Stanley (Hardware, Dust Devil), Color Out of Space est basé sur la nouvelle de H.P. Lovecraft. Après qu’une météorite ait atterri dans la cour avant de leur ferme, Nathan Gardner (Nicolas Cage) et sa famille se retrouvent aux prises avec un organisme extraterrestre mutant qui infecte leur esprit et leur corps, transformant leur vie rurale tranquille en un cauchemar technicolore.

Stetson explique son travail sur le film: «La question posée initialement lors de la conception de cette partition était quelle est exactement la représentation sonore d’une couleur extraterrestre cosmique qui n’existe pas dans cette réalité terrestre? J’ai commencé à essayer de répondre à cela en superposant les sons des récifs coralliens, en traitant cette cacophonie et en trouvant l’ordre révélé par la génération harmonique de ces hyperdensités, puis j’ai continué à chasser ce même concept de “ transfiguration du naturel ” sur chaque chemin et application que je pouvais. voir. Il s’avère que c’est quelque part entre le magenta et le rose vif. “

Waxwork Records présente la bande sonore complète de Stetson pressée sur du vinyle tourbillonné «Cosmic Magenta» de 180 grammes, logée dans une pochette intérieure imprimée épaisse insérée dans une veste à enfiler de style ancien avec revêtement en film stratifié brillant, et un nouvel art de Matt Taylor.

Prenez votre copie aujourd’hui et attendez-vous à ce qu’elle soit expédiée le 17 mars.