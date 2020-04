La passion du Christ à Iztapalapa se termine par une promesse

Mexico.- Le comité organisateur de Pâques à Iztapalapa, une fois la situation sanitaire surmontée, propose d’organiser une procession de remerciements au Seigneur de La Cuevita pour les huit quartiers de la mairie.

Ce qui précède, a-t-il dit, servira également à ce que les activités commerciales qui se déroulent avec Pâques puissent être réactivées.

Une fois l’urgence sanitaire surmontée, @Cossiac propose d’organiser une procession de remerciements au Seigneur de La Cuevita pour les #OchoBarrios, qui serviront également à réactiver les activités commerciales qui se déroulent aux côtés de #SemanaSanta. pic.twitter.com/AvvjDUlMuG

– Bureau du maire d’Iztapalapa (@Alc_Iztapalapa) 10 avril 2020

Lors d’une conférence de presse conjointe, le comité d’organisation et le bureau du maire d’Iztapalapa ont remercié les habitants de l’Ocho Barrios pour la réalisation de la 177 Représentation de la Passion du Christ à huis clos par l’urgence sanitaire.

De même, ils ont félicité les participants de la Représentation de la Passion du Christ à Iztapalapa, pour avoir gardé vivante cette tradition séculaire, mettant la santé des citoyens au premier plan.

J’apprécie le soutien de @GobiernoMX @GobCDMX et #Cepropie, Centre pour la production de programmes informatifs et spéciaux de la Présidence de la République qui ont diffusé en direct # 177Représentation, qui a atteint un public de 5 millions de personnes. #FridaySanto pic.twitter.com/sYGNcpmTG8

– Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) 10 avril 2020

Cela peut vous intéresser La foi persiste … étant donné la peur du coronavirus à Iztapalapa

La mairesse Clara Brugada a souligné la responsabilité de la population de respecter la mesure, répondant à l’exhortation de rester à la maison et de le voir à travers la télévision et les réseaux sociaux.

En ce sens, il fait état d’une balance des blancs du problème de santé puisque les protocoles d’hygiène et de prévention sont respectés à tout moment.

#ConferenciaDePrensa Aujourd’hui, nous avons réussi, malgré tout, à maintenir cet événement culturel en vie, considéré comme patrimoine culturel immatériel de Mexico depuis 2012 et qu’aujourd’hui nous continuons à promouvoir pour être reconnu avec ce caractère au niveau national et international. pic.twitter.com/TS97AoXbhs

– Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) 10 avril 2020

“Nous vivons dans une urgence sanitaire jamais vue auparavant et dans cette situation, le Comité d’organisation de Pâques à Iztapalapa a pris une décision courageuse et responsable: annuler les activités publiques pour éviter des milliers d’infections”, a déclaré Clara Brugada.

Nous avons donné l’exemple des politiques de prévention, en évitant la concentration de plus de 2 millions de personnes de la ville, du pays et du monde, empêchant ainsi la propagation de # Covid19 et la perte de vies humaines. # 177Représentation #FridaySanto pic.twitter.com/RcPCtuUwFO

– Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) 10 avril 2020

Il a souligné le grand sacrifice des Nazaréens, qui gravissent traditionnellement le Cerro de la Estrella pour tenir une promesse et qui aujourd’hui se sont abstenus et ont suivi l’appel à rester chez eux.

Après avoir vérifié que Jésus est mort, percer une lance dans le côté, son corps est abaissé de la croix. Un cortège dirigé par María Soledad, sa mère en deuil, est chargé de l’emmener au Saint-Sépulcre. #FridaySanto # 177Représentation # SemanaSantaEnIztapalapa2020 pic.twitter.com/6NNRXQHjoF

– Bureau du maire d’Iztapalapa (@Alc_Iztapalapa) 10 avril 2020

“Nous avons donné l’exemple des politiques de prévention, en évitant la concentration de plus de 2 millions de personnes de la ville, du pays et du monde, empêchant ainsi la propagation de Covid-19”, a-t-il déclaré.

#EnVivo Judas est accroché à un arbre, incapable de continuer son

la vie après la trahison de son maître. #FridaySanto # 177Représentation # SemanaSantaEnIztapalapa2020 # QuédateEnCasaYa # ProtegemosLaSaludYLaTradition pic.twitter.com/DXnxJ3qo4U

– Bureau du maire d’Iztapalapa (@Alc_Iztapalapa) 10 avril 2020

Enfin, il a déclaré que, malgré tout, cette manifestation culturelle, considérée comme patrimoine culturel immatériel de Mexico depuis 2012 et dont la promotion est reconnue au niveau national et international, a été maintenue vivante.

Jésus arrive au Golgotha ​​et est dépouillé de ses vêtements pour le clouer à la croix, au milieu du ridicule et des paris des soldats romains. #FridaySanto # 177Représentation # SemanaSantaEnIztapalapa2020 # QuédateEnCasaYa # ProtegemosLaSaludYLaTradition pic.twitter.com/FIHqY9WxwD

– Bureau du maire d’Iztapalapa (@Alc_Iztapalapa) 10 avril 2020

Seven24.mx

ebv

Le post Passion du Christ à Iztapalapa se termine par une promesse apparue en premier sur Siete24.