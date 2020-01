La peine de prison restante de 6ix9ine ne sera pas purgée à domicile

Pas aujourd’hui.



En décembre 2019, de nombreux fans de hip-hop se sont mis à l’écoute pour suivre le récit en cours de l’année: le procès de Tekashi 6ix9ine. Alors que les tweets dramatiques d’Inner City Press affluaient et que le livestream d’Akademiks s’intensifiait, le juge Paul Engelmayer a finalement lu son verdict: deux ans pour le ravageur aux cheveux arc-en-ciel qui a gagné des cœurs et brûlé des ponts. Bien que le temps purgé s’applique à la peine de deux ans, 6ix9ine ne se sentait toujours pas en sécurité derrière les barreaux et son équipe juridique a récemment demandé au rappeur de purger la peine restante en résidence surveillée. Hélas, ce n’était pas dans les cartes.

Bob Levey / .

Des informations complexes indiquent que le juge Engelmayer a décidé de rejeter la demande, estimant que cela nuirait à la gravité des activités criminelles de 6ix9ine. “[T]La décision de la Cour a été et est qu’une peine de 24 mois de prison est nécessaire dans cette affaire “, soutient-il. Pourtant, ce ne sont pas toutes de mauvaises nouvelles pour ceux qui attendent avec impatience son retour – avec du temps purgé, nous pourrions voir son retour à la liberté en août de cette année.

Dans l’intervalle, 6ix9ine continuera à purger ses derniers mois dans une prison privée avec ou sans la présence de Blood dédaignés. Il n’est pas encore clair s’il a l’intention de continuer là où sa carrière musicale s’est arrêtée, ou si sa nouvelle réputation lui permettra même d’élever la voix sur la cire. Quoi qu’il en soit, vous savez déjà que le retour de 6ix9ine sera important – soyez honnête, lui manque-t-il?

.