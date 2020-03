La peinture de Van Gogh volée dans un musée néerlandais fermée par un coronavirus | AP

Un peinture Vincent Van Gogh a récemment été volé dans la matinée d’aujourd’hui dans le musée néerlandais Il est fermé depuis quelques jours en raison de la propagation de la pandémie de coronavirus.

Le tableau volé était “Le jardin hollandais de Nuenen au printemps 1884“et il a été volé au petit matin.

De l’extérieur, vous pouvez voir comment porte du bâtiment était façade cassée verre.

Toute la institution elle se sent en colère, surprise et surtout triste, selon le directeur général du musée, Evert van Os.

Jusqu’à présent, le valeur monétaire de la peinture “Spring Garden” ou si une autre œuvre a été volée au musée Singer Laren à Amsterdam.

Heureusement, les autorités et la police sont enquêter sur le vol et ils espèrent trouver le travail le plus tôt possible.

Je suis choqué et incroyablement bouleversé que cela se soit produit “, a déclaré le directeur du musée Singer Laren.

Jardin de printemps est l’œuvre de Vincent Van Gogh dans laquelle il y a un femme dans un jardin avec une église en arrière-plan à l’huile sur papier. Il a été prêté par le musée de Groningen à Amsterdam.

Cette belle et émouvante peinture d’un de nos meilleurs artistes a été volée, retirée de la communauté “, a-t-il ajouté.

Ce n’est pas la première fois qu’un peinture Van Gogh’s volé, puisque l’année de 2016 Deux tableaux du célèbre peintre hollandais ont été trouvés lors d’un raid contre le crime organisé sur la Camorra napolitaine.

Les autorités ont déclaré dans un communiqué que le voleur cassé une porte vitrée pour pouvoir entrer dans le musée, déclencher une alarme qui a envoyé les flics au musée dès que possible.

Malheureusement quand ils sont arrivés au musée les autorités le tableau n’était plus là.

Pour l’instant une équipe d’experts médico-légaux et de vols d’art est trouvée revoir les vidéos e imagesainsi que interroger les gens c’était à proximité.

Comme indiqué, le la sécurité du musée a fonctionné selon protocole, mais apparemment tout n’était pas en bon état.

Le gouvernement néerlandais a demandé au Clôture du 12 mars musées temporairement pour empêcher la propagation du virus.

