La peinture de Vincent van Gogh volée pour son 167e anniversaire

Sur son simple anniversaire. Profitant de la quarantaine pour empêcher la propagation du coronavirus, certains sujets sont entrés Musée Singer Laren, situé dans la ville de Laren, aux Pays-Bas, et le travail a été volé Jardin de printemps (Spring Garden) de Vincent van Gogh.

Selon le directeur du Singer Laren Museum, Jan Rudolph de Lorm, le le vol a eu lieu le matin du 30 mars – Juste le 167e anniversaire de la naissance du peintre néerlandais.

Wij zijn diep geschokt, boos en verdrietig. Er est een schilderij van Van Gogh geste. Het is vreselijk voor het @groningermuseum, voor Singer, maar vooral voor ons allemaal. Want kunst is om van te genieten, geïnspireerd raken en getroost te worden, zeker in deze tijden. pic.twitter.com/eJezSTKSQl

– Chanteur Laren (@SingerLaren) 30 mars 2020

Le vol a semblé simple, car selon les premiers rapports de police, les voleurs ont brisé la porte de la vitre extérieure et sont entrés dans le musée —Qui est temporairement fermé à la contingence due à la nouvelle souche de coronavirus.

Comme d’habitude, l’alerte du cambrioleur s’est déclenchée mais lorsque les policiers sont arrivés au musée Singer Laren, ils n’ont trouvé aucune trace des sujets. Jusqu’au moment, les autorités n’ont pas précisé si les voleurs ont pris d’autres pièces.

Jardin de printemps

Jardin de printemps (1884) ou Spring Garden est une toile sur laquelle Vincent van Gogh a tracé le jardin d’une maison paroissiale située à Nuenen —Une ville des Pays-Bas, où van Gogh a vécu et travaillé de 1883 à 1885.

L’une des choses qui inquiètent la direction du Singer Laren Museum est que l’œuvre était exposée temporairement grâce au fait qu’il s’agissait d’un prêt du Groninger Museum.

“C’est un coup dur pour le Groninger Museum, pour le Singer Museum de Laren et pour nous tous. L’art est là pour être apprécié et partagé par nous tousÉtait la plainte de Jan Rudolph de Lorm aux médias.

Et tandis que les directeurs des deux musées déplorent le fait qu’une œuvre qui puisse être appréciée par été volé pour un usage exclusif; les autorités néerlandaises ont déjà réuni une équipe de détectives et d’experts pour retrouver les voleurs.

Juste comme contexte, ce 30 mars serait le 167e anniversaire de Vincent van Gogh, qui est considéré comme l’un des artistes les plus pertinents de l’histoire, un représentant de postimpressionnisme.

#ULTIMAHORA Ils volent une peinture de Van Gogh dans un musée des Pays-Bas (directeur du musée) #. pic.twitter.com/bjzSsIWWUi

– Agence France-Presse (@AFPespanol) 30 mars 2020

Vincent van Gogh Il a peint environ 900 tableaux – parmi des autoportraits et des aquarelles – ainsi que laissant derrière lui son travail réalisé à Anvers et à Paris. L’artiste décède le 29 juillet 1890.