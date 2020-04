La peinture est une partie essentielle de ma vie, pas un passe-temps du dimanche, a déclaré David Bowie

▲ Un collage d’invitations à des échantillons du travail du musicien, photo tirée de son Twitter

▲ Devant une murale réalisée par lui, à Brixton, au sud de Londres.Photo .

Juan José Olivares

Journal La Jornada

Lundi 27 avril 2020, p. 8

Le 31 mars 1995, l’agence de relations publiques Poole Edwards a annoncé sa prochaine exposition à la Cork Street Gallery, Londres: New Pagan and Afro Work: 1975-1995.

Ce sont plusieurs dessins et papiers peints qui ont retenu l’attention de la presse, en raison du mélange du traditionnel et du courant.

Les matériaux de cette exposition sont maintenant dans la maison de vente aux enchères de Sotheby’s et on estime qu’ensemble, ils pourraient rapporter jusqu’à 70 000 $.

Le créateur avait étudié l’art, la musique et le design à la Croydon School of Art, et était déjà ami avec certains des artistes visuels innovants de son temps, tels que Andy Warhol et Jean-Michel Basquiat.

“Ce n’est pas un passe-temps du dimanche, la peinture est une partie essentielle de ma vie”, a dit un jour David Bowie à propos de cette facette.

Et peut-être parce qu’il craignait de ne pas être pris au sérieux, il n’a exposé que deux fois dans sa vie, le premier, qui était discret, dans la galerie susmentionnée, sur Cork Street à Londres, et l’année suivante, en 1996, dans le Galerie Daniel Blaise Thorens, à Bâle, Suisse.

Ensuite, le plasticien Bowie n’a pratiquement plus jamais eu de nouvelles, bien que, selon ses amis, il aurait continué d’être lié aux pinceaux et au crayon à dessin, réalisant des collages et créant du design numérique jusqu’à sa mort, en 2016.

Proche du monde de l’art

Il ne faut pas oublier qu’il était toujours proche du monde de l’art, mais il craignait d’être considéré comme l’une de ces rock stars qui deviennent des peintres amateurs du jour au lendemain. Cependant, pour dire la vérité, ses peintures ont reçu de vives critiques.

L’origine de sa première exposition, son grand saut dans le monde de l’art, était que, ayant conçu des papiers peints très inhabituels, Bowie n’a pas pu trouver un moyen de les imprimer.

L’aide est venue de la manière la plus improbable. L’entreprise de mode et d’ameublement Laura Ashley a fourni l’expertise d’impression et l’impression originale de ses créations.

.