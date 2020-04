La peluche “Build-A-Bear” de Baby Yoda est maintenant disponible

Aujourd’hui voit la sortie de la peluche “Baby Yoda” Build-A-Bear de la série Disney + Original, Star Wars: The Mandalorian. Il est uniquement disponible pour être acheté non rembourré et doit être acheté dans un bundle avec les puces sonores.

Voici la description officielle:

La plus grande prime de l’univers est encore plus précieuse avec DEUX puces sonores incluses! Inspiré par Le Mandalorien, cette peluche sous licence officielle arbore le logo Star Wars ™ sur le patte et comprend sa robe marron. Il comprend également une puce audio dans chaque patte: l’une est une puce audio 5-en-1 avec les sons de signature de l’enfant, et l’autre est une puce audio avec la chanson thème de Le Mandalorien.

Voici un aperçu de cette peluche “The Child” Build-A-Bear:

Il est au prix de 59,99 $ et est disponible à l’achat dès maintenant sur “Build-A-Build”

