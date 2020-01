La petite amie de 6ix9ine défend son vif

La petite amie de 6ixine est aux côtés de son homme.

Malgré le contrecoup à la suite de son snitching, Jade montre sa loyauté envers son petit ami. Mardi, sur Instagram, le mannequin a partagé une nouvelle photo du rappeur assiégé de prison où il purge sa peine de 24 mois. Tekashi apparaît en blanc avec ses cheveux en tresses, ses cheveux arc-en-ciel désormais fanés.

Jade a également abordé la haine que 6ix9ine reçoit depuis qu’il a témoigné contre ses anciens membres de Nine Trey Gangsta Bloods en échange d’une réduction de peine. Elle a défendu son mouchard en disant qu’il devait faire de son mieux pour lui.

«Ils vous ont kidnappé, ils ont couché avec la mère de votre enfant, ils se font prendre au téléphone en train de vous tuer et de vous voler des millions de dollars», a-t-elle commencé. “Si vous snitch, pour le reste de votre vie, les gens vont essayer de vous tuer pour être un rat mais si vous ne snitch, vous faites 47 ans de prison où ils vont vous tuer de toute façon parce qu’ils étaient déjà en parler. “

Elle a comparé son cas au tristement célèbre gangster Salvatore «Sammy the Bull» Gravano. «Sammy the Bull tue 19 personnes et obtient 5 ans. Vous ne tuez personne et obtenez 2 ans. Cette merde est tellement foutue », a-t-elle déclaré avant de vanter ses réalisations. “LMFAOOO, ils ne peuvent pas vous briser, personne ne comprend pourquoi les gens vous aiment et vous soutiennent encore. 💕13X PLATINUM 💿 8X GOLD 📀 ET VOUS N’AVEZ PAS D’AMIS DANS CETTE INDUSTRIE POUR COMMENCER VOTRE CARRIÈRE VOUS AVEZ DIT À TOUS QUE VOUS SUCEZ VOTRE BITE !!! ”

Elle a ajouté: “ILS CONNAISSENT QUE L’INTERNET N’A PAS ÉTÉ LE MÊME DEPUIS QUE VOUS AVEZ LAISSÉ JE VOUS AIME BÉBÉ #Gratuit.”

Jade est resté fidèle à Tekashi tout au long de ses épreuves légales. Elle lui rend souvent visite en prison et porte même des tatouages ​​du rappeur sur son corps. Pour Noël en 2018, il lui a acheté une Mercedes G-Wagon.

Mais elle devra attendre encore un peu pour leurs retrouvailles. Cette semaine encore, un juge fédéral a rejeté la requête du rappeur visant à purger ses 24 mois de détention à domicile. Tekashi faisait face à un minimum de 47 ans derrière les barreaux, ce qui a été réduit à deux ans. Il a déjà purgé 14 mois, ce qui comptera pour sa peine.