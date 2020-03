La petite amie de Ben Higgins lui a donné la chose la plus douce pour son anniversaire

L’ancien bachelier, Ben Higgins, a eu 31 ans le 23 mars 2020, alors qu’il était mis en quarantaine en raison du coronavirus (COVID-19). Heureusement, il est avec sa petite amie et sa famille pendant cette période difficile. Jetons un coup d’œil à la douce chose que Jessica Clarke lui a offerte pour cet anniversaire.

Qui sort avec l’ancien «Bachelor» Ben Higgins?

Higgins a annoncé sur Instagram en février 2019 qu’il sortait avec Jessica Clarke. Les deux se sont rencontrés lorsque Higgins s’est glissé dans les DM de Clarke, et le reste est de l’histoire. Ils parlaient un moment avant de se rencontrer en personne. Quand ils se sont rencontrés pour la première fois, Higgins a immédiatement embrassé Clarke.

Il y a des photos adorables des deux tourtereaux sur leurs deux comptes Instagram. Leur relation se porte très bien.

Clarke dirige sa propre entreprise, SweatNET, qui a des emplacements à la fois à Nashville, au Tennessee, et à Denver, au Colorado. SweatNet est un studio de fitness, de santé et de bien-être qui est à la fois en ligne et en brique et mortier à travers le pays.

Higgins était en tournée à travers le pays pour l’événement Bachelor Live on Stage lorsque le coronavirus a tout arrêté. Le couple prospère, bien qu’ils soient dans une relation à longue distance.

“Il a été plus qu’un petit ami ou un meilleur ami, mais un véritable partenaire qui me défie, me pousse et m’aime si bien”, a écrit Clarke sur Instagram. «Beaucoup de gens me demandent comment faire fonctionner la distance. Je ne pense pas qu’il existe une formule secrète, mais je pense qu’il faut trouver la bonne personne. “

Qu’est-ce que Clarke a donné à Higgins pour son anniversaire?

“Ben n’est pas un grand cadeau”, a déclaré Clarke à Lauren Zima de Entertainment Tonight et l’animateur de The Bachelor, Chris Harrison, lors d’un live sur Instagram. «J’adore choisir un bon cadeau. Je sais qu’il déteste ça. Il ne sait jamais comment répondre. »

Alors, quand est venu le temps de trouver un cadeau pour Higgins, Clarke savait que ce devait être quelque chose de spécial mais pas de tangible. Elle a commencé à penser aux 15 baristas qui travaillent pour la société de café de Higgins, Generous Coffee, et a eu une idée. En raison du coronavirus, Higgins était navré que l’entreprise ait dû licencier beaucoup d’employés.

“Chaque SMS qu’il reçoit pour son anniversaire, je donne un dollar [to the GoFundMe account for the employees]», A expliqué Clarke.

Higgins a poursuivi en disant qu’il adorait l’idée, et c’était le cadeau parfait.

«Nous avons 15 baristas qui sont maintenant des employés horaires que nous ne pouvons pas payer», a expliqué Higgins.

Qu’est-ce que la Generous Coffee Company de Higgins?

The Generous Coffee Company est une entreprise à but non lucratif qui crée des emplois pour les parents au Honduras, nourrit les enfants, améliore l’éducation et vise à «créer un monde dans lequel nous voulons tous vivre». Ils investissent 100% de leurs bénéfices dans le «travail à but non lucratif qui change la vie».

«C’est en juillet 2017 que les choses ont commencé à bouger», selon l’histoire de Generous Coffee. «Riley et Ben ont fait un voyage au Honduras pour pouvoir visiter une ferme de café. Au cours de ce voyage, ils ont appris combien d’efforts et de travail acharné étaient consacrés à chaque tasse de café. Comme le café est un produit maltraité depuis des années, ils ont appris que ce n’est que récemment qu’il a été acheté à un prix équitable où les employés ont été bien traités. »

Le site Web comprend désormais des articles à acheter, tels que du café, des chapeaux, des vêtements, des tasses à café et des sacs de voyage. Le café est originaire du Honduras et contribue à créer des emplois là-bas et aux États-Unis.

