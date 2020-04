– La petite amie de “Canelo”, Fernanda Gómez, montre des photos de l’amour entre le père et la fille

Votre navigateur ne prend pas en charge les iframes.

Même si Saúl «Canelo» Álvarez C’est un homme très discret en ce qui concerne sa vie privée, ce n’est pas un secret que le boxeur est un père très dévoué et cherche toujours le meilleur pour ses enfants, et bien sûr, il profite pleinement du temps qu’il passe avec lui.

Preuve en sont les quelques cartes postales, mais importantes, que le Mexicain partage généralement sur son compte Instagram officiel dans lesquelles il est possible de le voir profiter pleinement de sa paternité.

Dans le dernier billet du profil social de «Canelo», elle a fondu la tendresse en montrant tout l’amour qu’elle ressent pour son bébé. Dans l’instantané, vous pouvez voir l’athlète porter Marie Fernande, qui a un grand sourire aux lèvres.

À côté de la photo, Saúl a écrit, “amoureux de son papa”, et a également ajouté un emoji avec des cœurs dans les yeux. Rapidement, la publication a accumulé de nombreux likes et jusqu’à présent, elle a déjà dépassé plus de 288 000 likes.

Pour sa part, Fernanda Gomez, son partenaire actuel, a répondu une heure plus tard au message du boxeur et à partir de son profil social Instagram, il a publié un album de quatre photographies et a dit: “En amour, où?”

Dans les magnifiques instantanés, vous pouvez voir le lien intime qui existe entre le père et la fille. Entre étreintes et baisers, les deux ont fait ressortir le bonheur qu’ils ressentent dans ces moments qu’ils passent ensemble et qu’ils chérissent sûrement dans leur cœur.

Même avant, Gómez a également partagé son partenaire dans une situation très tendre, où la rousse d’origine Tapatío est en compagnie du plus jeune de ses trois enfants.

Dans l’image, vous pouvez voir comment le bébé de deux ans met un masque sur son père, alors qu’il est choyé par sa belle fille. “Soins du visage en quarantaine”, était la description que la mère du mineur avait écrite pour sa jolie carte postale.

La publication du mannequin a suscité un émoi parmi ses partisans, qui ont remercié la Mexicaine d’avoir partagé quelques aperçus de son intimité, ainsi que des détails de la vie en tant que père de “Canelo”, qui est généralement très jaloux de sa vie privée.

La connexion que Saúl Álvarez a avec la petite Fernanda est très spéciale. Et c’est qu’en plus d’hériter de son goût pour la mode et les accessoires de luxe, le mineur semble aussi partager une passion pour la boxe, puisqu’elle s’est développée entre sacs, gants et gymnases.

Mais non seulement cela, la petite fille a également un goût très particulier pour les chevaux, tout comme son père, à tel point qu’à un jeune âge, elle a commencé à prendre ses premières leçons d’équitation, il ne serait donc pas inhabituel de la voir grandir au-dessus de la anneau ou entre chevalerie.

Cependant, María Fernanda s’est également avérée être une fille qui aimait les princesses et les accessoires les plus coquettes, montrant ainsi l’héritage de sa mère, qui se caractérise par un look toujours spectaculaire.

Il ne fait aucun doute qu’Álvarez sera l’un des hommes les plus reconnus et les plus influents du monde de la boxe et des sports mondiaux. Cependant, en ce qui concerne ses enfants, le boxeur mexicain arrête son monde et se donne complètement à ses petits, et la preuve en est arrivée à plusieurs reprises.

Par exemple, quelques jours pour que le boxeur mexicain affronte le Russe Sergey Kovalev À Las Vegas, le Guadalajara a eu une visite spéciale lors de l’une de ses séances d’entraînement, car ce n’était autre que sa fille María Fernanda qui accompagnait le combattant sur le ring, comme l’a révélé la petite amie “Canelo”.

«Une journée de formation avec mon père et mon parrain. #daddysgirl », est le texte que Fernanda a écrit avec les photos, et où il est démontré que la petite fille de Saúl Alvarez pourrait suivre les traces de son père.

Et un autre s’est produit lorsque Saúl a perdu sa tendresse sur les réseaux sociaux en chantant une chanson à sa fille.

Le boxeur inspiré a interprété la chanson “The inconditional”, du chanteur Luis Miguel, tandis que sa princesse regardait son visage.

Ce fut l’un des moments les plus tendres que l’athlète a partagés avec sa fille, qui le regardait avec admiration et affection. «Canelo» est le père de deux autres filles, cependant, María Fernanda est la plus jeune.

Fernanda a également partagé le moment grâce à ses histoires Instagram à ses plus de 175 000 abonnés.

