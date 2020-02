La petite amie de DJ Drama affronte et bat prétendument un poussin latéral

DJ Drama est au centre de la controverse après qu’une femme a affirmé qu’elle avait été agressée physiquement par la petite amie du recordman.



Oh, quel web DJ Drama enchevêtré aurait tissé ici. Le PDG de Generation Now a conçu de jeunes artistes qui ont repris les ondes, mais c’est sa vie personnelle qui a semblé voler la vedette lundi 21 février. Le drame s’est empêtré dans un scandale d’infidélité après que sa petite amie aurait découvert qu’il rampait avec un modèle de médias sociaux nommé Vanessa Chantal.

The Shade Room rapporte qu’ils ont parlé à Chantal de l’altercation et qu’elle leur a fourni des captures d’écran et des vidéos de l’échange. Tout d’abord, la petite amie de Drama, Debakii, a confronté Chantal sur FaceTime où le poussin latéral a déclaré que Drama n’avait jamais dit qu’il était dans une relation. S’il l’avait fait, Chantal a dit qu’elle ne se serait pas impliquée avec lui parce qu’elle “a des options”.

Alors que Debakii est sur l’appel FaceTime, Drama est en arrière-plan. À un moment donné pendant l’appel, Drama et Debakii auraient eu une altercation physique qui a été capturée dans la vidéo enregistrée sur écran. Ensuite, Drama a envoyé un texto à Chantal pour qu’elle vienne chez lui parce qu’il voulait s’excuser face à elle. Il a rapidement changé d’avis, mais elle est quand même venue.

Il s’ensuit une violente altercation entre les deux femmes. Debakii a partagé sur son histoire Instagram que le combat n’était pas du tout dramatique, mais parce que Chantal l’avait menacée dans le passé. Chantal pense que Drama l’a installée et les photos montrent qu’elle est couverte de blessures, en particulier au visage. Glissez à travers ci-dessous pour regarder l’histoire se dérouler.

