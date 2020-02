La petite amie de Luis Miguel montre ses seins ronds. Regardez comment il la regarde!

La mannequin américaine Mollie Hannah Gould est devenue célèbre après avoir su qu’elle avait eu des romances avec Luis Miguel.

19 février 2020 07:37

Mollie avant d’être la petite amie acclamée Luis Miguel, J’ai travaillé pour lui en tant que showgirl et danseuse. Ce couple a été l’un des plus controversés et controversés de l’année puisque la jeune femme n’a que 21 ans alors que la chanteuse a 49 ans.

La jeune copine de la chanteuse s’est caractérisée par sa grande popularité sur Instagram, où à chaque instant elle télécharge des photos et des vidéos où elle dévoile ses attributs féminins et la vie pleine de luxe qu’elle vit.

Depuis les nouvelles de la relation du modèle avec le Luis Miguel Compte Instagram de Mollie Il n’a cessé d’acquérir de nouveaux adeptes avec plus de 65,6k followers.

La dernière vidéo de la showgirl sur son compte Instagram, nous pouvons voir comment elle nous montre son beau sourire tout en portant un soutien-gorge bleu audacieux, la vidéo a déjà plus de 11 000 vues et plus de 1 000 likes.

Il convient de mentionner que bien que la petite amie de la chanteuse soit américaine dans ses vidéos, vous pouvez voir plusieurs commentaires en espagnol, tels que “Guapisima !!!!”, “Quel beau sourire vous avez, quelle chance vous avez Luis miettel ”, entre autres.

.