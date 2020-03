La petite amie de Tania Ruiz Enrique Peña Nieto consacre un message d’amour à une jeune mannequin

La petite amie de Tania Ruiz Enrique Peña Nieto consacre un message amoureux à une jeune mannequin | Instagram

La mannequin Tania Ruiz qui, il y a plusieurs mois, s’était déclarée très amoureuse de l’ancien président mexicain Enrique Peña Nieto a confondu ses fans sur les réseaux sociaux après avoir écrit un message controversé à un jeune mannequin.

La jolie petite amie de ancien président Il a fait quelques publications qui comprenaient des images et des messages aimants à un autre homme.

Les histoires étranges avaient réussi à confondre les fans et les adeptes du couple, et plus encore en pensant à Peña Nieto pour savoir s’il saura que sa petite amie a un autre amour.

Cependant, le modèle a pris fin avec une telle spéculation après avoir mentionné que son frère Gerardo Ruiz Eichelmann, qui a eu 25 ans.

Pour ce que Tania n’a pas remarqué leurs manifestations d’affection à travers les réseaux sociaux, les modèle Il a écrit différents messages avec des échantillons affectueux à son cher frère.

Dans sa plus récente histoire, le modèle a partagé un message très émouvant dans lequel il reflète la grande amour qui les unit tous les deux.

Le meilleur frère du monde @GerardoRuize

Même ce n’est pas la seule occasion Tania il revendique son frère car dans la plupart de leurs histoires, ils apparaissent ensemble à différents moments qu’il partage aujourd’hui célèbres.

Sur certaines autres photos, les deux apparaissent également pour célébrer la grande similitude entre elles.

Nous avons grandi ensemble et notre lien sera toujours très fort! Toujours reconnaissante de vous avoir, Tania a écrit dans une autre de ses histoires.

Le mannequin pose avec son frère @GerardoRuize. Instagram

D’un autre côté, un détail très curieux est que bien qu’il ait été vu dans d’autres espaces avec son partenaire, l’ancien président mexicain, Peña Nieto, la célébrité n’a pas partagé de nombreux moments de leur relation.

Et pour ceux qui connaissent peu le modèle Gerardo Ruiz Il n’est pas le seul frère du modèle car il a également deux sœurs qui ont également hérité du gène de la beauté. Jugez-vous par vous-même?

