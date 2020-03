‘La Petite Sirène 2:’ Pourquoi les fans de Disney pensent qu’Ariel est la seule princesse Disney avec une fille

Une fois qu’Ariel fait enfin partie du monde du prince Eric, les deux se marient et vivent ensemble sur terre. Lors de la suite de La Petite Sirène, Ariel a même une fille nommée Melody, qui rêve d’être une sirène. Pourquoi aucune autre princesse Disney n’a-t-elle d’enfants avec leur partenaire? Voici quelques théories de fans pour lesquelles Ariel est la seule princesse avec une fille.

“The Little Mermaid” a été transformé en une comédie musicale de Broadway en direct, une série télévisée et une suite

Sorti à l’origine en 1989, le film d’animation de Disney, La Petite Sirène, raconte l’histoire d’une sirène entêtée nommée Ariel, qui rêve d’être un humain. Après être tombée amoureuse d’un prince et avoir conclu un accord avec Ursula la sorcière des mers, Ariel a finalement réalisé son souhait et est devenue une humaine en permanence, épousant le prince Eric.

La Petite Sirène a apporté quelques premières à cette entreprise. Ariel a été la première princesse à tête rouge de Disney et le début de la «Disney Renaissance». Ariel est également la première et la seule princesse Disney à avoir des enfants.

«Sofia la première: le palais flottant» | Disney Junior via .

Ariel est la seule princesse Disney à avoir une fille

Dans la suite de La Petite Sirène, intitulée Retour à la mer, les fans rencontrent d’abord Melody, une fille pleine d’esprit qui rêve de vivre comme une sirène. Après avoir conclu un accord avec la sœur d’Ursula, elle se transforme en sirène et part à l’aventure. C’est à Ariel de sauver sa fille et de la ramener chez elle.

Cela ne veut pas dire que les princesses Disney n’ont pas épousé leurs princes ni eu leurs propres suites. La princesse Jasmine et Aladdin se sont finalement mariés dans la suite, Aladdin et le roi des voleurs. Cendrillon épouse le prince charmant dans son film d’animation original, puis s’installe dans le palais pour ses deux suites.

L’acteur Jodi Benson, Ariel, de «THE LITTLE MERMAID» de Disney | Jesse Grant / . pour Disney

Les fans ont quelques théories sur Ariel et «La petite sirène»

Disney peut ne pas avoir de réponse quant à la raison pour laquelle Ariel est la première mère des princesses Disney. Pourtant, certains fans se sont tournés vers les réseaux sociaux et Quora, partageant leurs réflexions sur ce personnage. Alors que certains fans pensaient que Disney avait trouvé une opportunité d’étendre leur franchise Little Mermaid avec un nouveau personnage, d’autres pensaient que cette suite pourrait relier Ariel aux sirènes de l’histoire et d’autres cultures.

«La toute première sirène, mentionnée dans la culture mésopotamienne, a eu un enfant avec un mortel. Disney a peut-être voulu s’en tenir à la mythologie originale de la sirène où Atargatis, une déesse de la mer syrienne devenue sirène, s’est accouplée avec son amour et a eu une fille. Le nom de sa fille était Semiramis. La fille d’Ariel s’appelait Melody… il ne serait que normal qu’Ariel soit la princesse Disney d’avoir une fille », a déclaré un utilisateur de Quora.

“De la fin des années 90 aux années 2000, Disney a pensé que c’était une bonne idée de continuer leurs films les plus réussis et de les transformer en franchises”, a écrit un autre utilisateur de Quora. «The Little Mermaid II: Return to the Sea est sorti fin 2000, mais a reçu de nombreuses critiques négatives. Melody est une princesse mais n’est pas reconnue par le public en raison de la mauvaise réputation de la suite. C’est croire qu’Ariel est la seule princesse à avoir un enfant parce que Disney voulait étendre la franchise. »

The Little Mermaid et The Little Mermaid II: Return to the Sea sont tous deux disponibles en streaming sur Disney +. Pour en savoir plus sur le service d’abonnement de Disney, visitez leur site Web. Une adaptation en direct de La Petite Sirène devrait être présentée dans les prochaines années.