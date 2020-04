La petite sirène – Examen rétro

“Sous la mer!” C’est là que Disney nous a emmenés en 1989 et a lancé la Renaissance de Disney avec «La petite sirène».

L’histoire basée sur le conte de fées de Hans Christian Andersen raconte l’histoire d’Ariel, la princesse de la mer et son rêve d’être là où les gens sont. Après avoir échangé sa voix contre une paire de jambes, Ariel doit obliger le prince Eric à l’embrasser pour garder ses jambes et retrouver sa voix. L’histoire est simpliste, mais Disney a fait des merveilles dans l’animation et la musique pour produire l’un de ses tubes les plus appréciés.

Je ne peux pas exprimer à quel point j’aime absolument ce film. Tout sur ce film, de l’animation à la musique, est absolument magnifique. C’est dans ma liste Top 5 des films Disney. Ce film est amusant du début à la fin. Récemment, j’ai tenu une parenthèse sur mes pages de médias sociaux pour déterminer lequel des 64 films Disney mes amis ont trouvé être le meilleur et «La petite sirène» a remporté la couronne. Je n’ai jamais rencontré quelqu’un qui ait vu “The Little Mermaid” qui ne l’aime pas. Ce n’est pas le film Disney préféré de tout le monde. Ce n’est pas mon film Disney préféré. Mais c’est près du sommet.

Le duo incomparable d’Alan Menken et Howard Ashman a produit certaines des meilleures musiques du canon Disney. «Part of Your World», «Under the Sea» et «Kiss the Girl» sont trois tubes authentiques qu’il est presque impossible de ne pas chanter avec. Sebastian vole vraiment la vedette avec sa capacité musicale dans ce film. Et la performance d’Ursula de «Poor Unfortunate Souls» est à la fois étrange et captivante.

Tout au long du film, Ariel est une représentation parfaite d’un adolescent. Quand elle essaie de convaincre le roi Triton qu’elle n’est plus un enfant en disant qu’elle a 16 ans, cela ressemblait à quelque chose que j’aurais dit à 16 ans. Quand j’étais enfant et elle a dit cela, tout ce que je pouvais penser était «ouais, 16 ans n’est pas un enfant. ” En tant qu’adulte, tout ce que je pense est “fille, 16 ans est encore un enfant, tu dois écouter ton père.”

En parlant du roi Triton, c’est une excellente figure paternelle. Il a des raisons de craindre la surface et veut protéger ses filles. Quand il découvre l’engouement d’Ariel pour la terre, il devient naturellement craintif et bouleversé. Sa destruction des biens d’Ariel est un moment de faiblesse mais montre à quel point sa peur est forte. Et, quand il se calme, il éprouve du remords pour ses actions. C’est un personnage imparfait, mais toutes ses actions viennent d’un lieu d’amour. On peut certainement faire valoir que le roi Triton est la meilleure figure parentale de l’ensemble du canon Disney.

Encore une fois, j’adore ce film. C’est merveilleux du début à la fin. J’espère que cela apportera à tous les nouveaux téléspectateurs la quantité de joie qu’elle m’apportera. Et cela vous aide à faire partie du monde de Disney.

Classement: 5 étoiles sur 5

Que pensez-vous de “La petite sirène?”

Jeremy Brown

Jeremy est un grand fan de Disney depuis qu’il a grandi pendant la Renaissance de Disney. Un jour, il espère aller dans tous les parcs Disney du monde.

