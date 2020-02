La “peur” de Dani Mateo pour retenir son souffle dans ‘Zapeando’: “Un jour je vais me noyer”

Dani Mateo a joué dans un petit film le 18 février dans ‘Zapeando’. Le présentateur, connu pour son sens de l’humour caractéristique, a dit au revoir à la section de l’espace “Les nouvelles que personne ne voulait vous dire et pour quelque chose serait” avec l’une de ses poses traditionnelles tout en retenant son souffle, mais quelque chose ne s’est pas passé comme d’habitude.

Dani Mateo, présentateur de «Zapeando»

Le réalisateur a gardé le plan général un peu plus que la normale avant de passer à un gros plan du présentateur, ce qui lui a fait passer un mauvais moment. Quand ils revinrent se concentrer, le comédien avait sa main sur sa poitrine: “Ma mère, Antonio prend plus de temps chaque jour pour changer d’avion. Un jour je vais me noyer.”ironiquement “Je pense qu’il veut que je meure”, a-t-il ajouté en plaisantant.

Quique Peinado, l’un des collaborateurs de l’espace, a curieusement demandé pourquoi le conducteur de ‘Zapeando’ continuait de respirer dans cette position particulière: “Je fais comme Iñaki Williams quand il marque un but”, a expliqué le monologuista en Il a reçu un zasca de sa partenaire Anna Simon: “Mais si vous ne voyez pas à la télé, vous ne respirez pas …”, ce qui a fait rire le public.

Il a félicité Obama quand il a été nommé président

Dans le programme du 13 février, les Tertulliens ont également évoqué la sensation des réseaux sociaux comme un moyen de parler avec des célébrités: “Nous pensons que nous avons vraiment accès à cette personne que nous suivons”, a commenté le présentateur, qui a fini par admettre avoir été victime de celui-ci. Quand Obama est devenu président des États-Unis, il lui a envoyé un message privé sur Instagram le félicitant: “Je pensais qu’il allait obtenir la pomme de terre”, a plaisanté l’humoriste.

