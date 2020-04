La phase finale de la Ligue des champions se jouera

Madrid.- Malgré la pandémie de COVID-19, Luis Rubiales, président de la Fédération royale espagnole de football, a nié que l’annulation de l’UEFA Champions League ait été évoquée comme une possibilité, car «la priorité est de terminer les championnats» , pour la justice sportive.

«L’annulation n’a pas été envisagée pour le moment. S’il s’agissait d’une course comme un marathon de 42 kilomètres et que nous visons le kilomètre 30, il serait injuste d’annuler et de mettre tous les coureurs au kilomètre zéro à égalité », a révélé le leader de Fox Sports Mexico.

De la même manière, il a assuré que l’Union des associations européennes de football (UEFA) est déterminée à jouer les tournois complets, tant que les conditions sanitaires idéales existent.

Compte tenu de ce qui précède, plusieurs alternatives de dates et de formats sont analysées pour conclure la campagne des tournois continentaux et nationaux, une solution que toutes les parties concernées recherchent.

«Aucune option n’est exclue, que ce soit derrière des portes fermées ou ouvertes, rien n’est exclu. Ce que nous devons essayer de trouver, c’est une solution saine. Les personnes les plus intéressées à y mettre fin sont toutes les parties, mais en garantissant toujours que nous sommes protégés à 100% “, a-t-il ajouté.

Concernant la Ligue espagnole, il a confirmé que les organisateurs avaient proposé à l’Association des joueurs de football espagnols (AFA) de disputer des matches toutes les 48 heures, mais cela semble compliqué.

«La Ligue a demandé au syndicat des footballeurs de jouer toutes les 48 heures, ils ont dit qu’ils seraient flexibles pour trouver la formule, mais cela ne peut pas être. La priorité est de terminer les championnats et ensuite il y aura des dates pour récupérer l’équipe nationale “, a-t-il déclaré.