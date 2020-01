La photo de Fear the Walking Dead saison 6 confirme un autre crossover TWD

AMC a publié une nouvelle photo de la sixième saison à venir Craindre le mort-vivant, taquiner un autre Les morts qui marchent crossover et l’éventuelle réunion entre Dwight d’Austin Amelio et Sherry de Christine Evangelista, qui ont été vues pour la dernière fois ensemble lors de la septième saison de la série principale. Prêt à revenir cet été, vous pouvez consulter la photo complète ci-dessous!

Dwight est apparu pour la première fois dans la cinquième saison de Craindre le mort-vivant où il a été révélé qu’il cherchait sa femme Sherry depuis plus d’un an depuis que Daryl l’avait laissé partir dans le TWD finale de la saison 8. Il est le deuxième personnage de la série principale à croiser FTWD.

CONNEXES: Le créateur de Walking Dead révèle la connexion de World Beyond à TWD Universe

Dans la saison 5, la mission du groupe est claire: localiser les survivants et aider à faire de ce qui reste du monde un endroit légèrement meilleur. Avec une détermination acharnée, Morgan Jones (James) dirige le groupe avec une philosophie ancrée dans la bienveillance, la communauté et l’espoir. Chaque personnage croit qu’aider les autres lui permettra de réparer les torts de son passé. Mais la confiance ne se gagnera pas facilement. Leur mission d’aider les autres sera mise à rude épreuve lorsque notre groupe se retrouvera en territoire inconnu, ce qui les forcera à affronter non seulement leur passé mais aussi leurs peurs. Ce n’est qu’en affrontant ces peurs que le groupe découvrira une toute nouvelle façon de vivre, qui la laissera à jamais changée.

Découvrez le coffret du 15e anniversaire du Walking Dead Compendium!

La série met en vedette Lennie James, Alycia Debnam-Carey, Colman Domingo, Danay García, Maggie Grace, Garret Dillahunt, Austin Amelio, Ruben Blades et Jenna Elfman, Alexa Nisenson et Austin Amelio en tant que Dwight.

CONNEXES: La bande-annonce de la saison 10B de Walking Dead: le combat pour l’avenir commence

Craindre le mort-vivant est produit par Scott M. Gimple, les showrunners Andrew Chambliss et Ian Goldberg, ainsi que Robert Kirkman, David Alpert, Gale Ann Hurd et Greg Nicotero, et produit par AMC Studios.

Nous participons au programme d’Amazon Services LLC Associates, un programme de publicité d’affiliation conçu pour fournir un moyen de gagner des frais en établissant un lien vers Amazon.com et les sites affiliés.